Presentazione libro "Leonardo Sinisgalli e i bambini incisori" di Biagio Russo 27/11/2018 Una storia di cui si è parlato moltissimo a metà degli anni Cinquanta, tanto da diventare un vero e proprio caso nazionale, con premi, pubblicazioni, riconoscimenti, articoli e riprese radiotelevisive, è quella del maestro Gianni Faè e dei suoi alunni (una quarantina circa) di una quarta e una quinta della scuola elementare “Piccola Europa” di Sant’ Andrea di Badia Calavena in Val d’Illasi, nell’Alto Veneto. Il visionario e colto docente insegnò ai suoi studenti, tutti provenienti da povere famiglie, l’arte dell’incisione all’interno di un laboratorio per la realizzazione del giornalino di classe “Piccole Dolomiti”. I disegni realizzati dai piccoli giornalisti- tipografi, che ritraevano le macchine agricole o utensili della loro quotidianità, vennero inviati al direttore nonché fondatore della prestigiosa rivista “Civiltà delle Macchine”, Leonardo Sinisgalli, affinché potesse darne un suo giudizio, vista la sua grande attenzione alle idee dei bambini circa l’interpretazione del mondo dell’industria. Il poeta ingegnere di Montemurro fu talmente conquistato dalla bellezza dei lavori degli scolari, da dedicargli un lungo e documentato articolo sulla sua rivista nel luglio del 1954, accendendo poi, con i suoi testi (prefazioni e articoli di giornale) e le sue relazioni, un’attenzione mediatica impensabile per quel periodo sulla realtà povera e periferica delle provincia veronese.



Dalla ricostruzione di questa storia, resa possibile attraverso un intenso lavoro di ricerca e l’incontro con una ex allieva del maestro Faè, Clementina Presa, testimone di quell’esperienza e depositaria di numerosi documenti, è nato il volume Leonardo Sinisgalli e i bambini incisori (Fls, Montemurro 2018), scritto da Biagio Russo, Direttore della Fondazione Leonardo Sinisgalli. Il volume sarà presentato a dicembre attraverso un minitour nazionale fra Verona, S. Andrea di Badia Calavena e Roma, per poi culminare a Montemurro nell’ambito del progetto “La Forgia di Sinisgalli”.



Nella giornata del 1 dicembre il tour avrà una doppia tappa veneta che vedrà protagonisti Silvio Ramat (Università di Padova), Federica Candelato (Ecomuseo delle Contrade della Lessinia), Clementina Presa (testimone), Mario Di Sanzo (presidente della Fondazione Leonardo Sinisgalli) e Biagio Russo (autore). In mattinata (ore 11:00) il volume sarà presentato a Verona, presso la Sala Farinati della Biblioteca Civica (via Cappello 43), con organizzazione a cura di da 3A- Ambiente Arte Archeologia e Biblioteca Civica di Verona; nel pomeriggio (ore 18:30) ci si sposterà a S. Andrea di Badia Calavena (Vr) presso la Sala Faè, grazie all’organizzazione di 3°- Ambiente Arte Archeologia, Ecomuseo delle Contrade della Lessinia in collaborazione con il Comune di Badia Calavena. A questo appuntamento porteranno i saluti anche il Sindaco di Badia Calavena, Emanuele Anselmi e il sindaco di Montemurro, Senatro Di Leo.



L’8 dicembre alle ore 11:00, grazie alla collaborazione tra la Fondazione Sinisgalli e il Consiglio Regionale della Basilicata, il volume sarà presentato a Roma alla Fiera nazionale della piccola e media editoria Più libri, più liberi presso lo Stand del Consiglio Regionale della Basilicata (P16), nel Centro Congressi La nuvola (Viale Asia 40). All’incontro, introdotto e moderato da Sabrina Fiorino (Gmg cultura), interverranno, oltre all’Autore, Mario Di Sanzo, Filippo Martino (presidente dell’associazione dei Lucani di Roma), Federica Candelato, Domenico Tripaldi (direttore generale del Consiglio generale) e I saluti saranno di Rocco Guarino (Presidente della Provincia di Potenza). Le conclusioni saranno affidate a Vito Santarsiero (presidente del Consiglio Regionale della Basilicata).



Il tour di presentazione si chiuderà a Montemurro il 15 dicembre, presso l’ex Convento San Domenico alle ore 17.30. All’incontro, introdotto e moderato da Mimmo Sammartino (giornalista Rai), porteranno i saluti Senatro Di Leo, Emanuele Anselmi, Vittorio Triunfo (presidente pro-tempore del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano). Seguiranno gli interventi di Mario Di Sanzo, Federica Candelato, Clementina Presa, Gianni Lacorazza, Biagio Russo. Al termine della presentazione verrà inaugurata presso la Casa delle Muse di Sinisgalli la mostra “I poeti, i bambini e le macchine” che raccoglie tutte le pubblicazioni originali (con le relative incisioni) dei piccoli giornalisti-tipografi di S. Andrea di Badia Calavena e la terza annata del giornalino scolastico «Piccole Dolomiti», acquistato dalla Fondazione Sinisgalli nell’ambito dell’operazione “SOS Sinisgalli” per il recupero di materiale del poeta ingegnere a rischio dispersione.





PALINSESTO





1 dicembre 2018, Sala Farinati, Biblioteca Civica di Verona, via Cappello 43, h 11.00

Presentazione del libro di Biagio Russo, Leonardo Sinisgalli e i bambini incisori (Fls, Montemurro 2018, pp. 336, euro 30,00)



Interverranno

Silvio Ramat (Università di Padova), Federica Candelato (Ecomuseo delle Contrade della Lessinia), Clementina Presa (testimone), Mario Di Sanzo (presidente della Fondazione Leonardo Sinisgalli), Biagio Russo (Autore).



Organizzazione

3A Ambiente Arte Archeologia e Biblioteca Civica di Verona.



Ingresso libero.

Info: tel. 0456110077 |info@lab3a.com





1 dicembre 2018, S. Andrea di Badia Calavena (Vr), Sala Faè, h. 18.30

Presentazione del libro di Biagio Russo, Leonardo Sinisgalli e i bambini incisori (Fls, Montemurro 2018, pp. 336, euro 30,00)



Saluti

Emanuele Anselmi (Sindaco di Badia Calavena) e Senatro Di Leo (sindaco di Montemurro



Interverranno

Silvio Ramat (Università di Padova), Federica Candelato (Ecomuseo delle Contrade della Lessinia), Clementina Presa (testimone), Mario Di Sanzo (presidente della Fondazione Leonardo Sinisgalli), Biagio Russo (Autore).



Organizzazione

3A Ambiente Arte Archeologia, Ecomuseo delle Contrade della Lessinia in collaborazione con il Comune di Badia Calavena



Ingresso libero.

Info: tel. 0456110077 |info@lab3a.com





8 dicembre 2018, Più libri, più liberi, Centro Congressi La nuvola, Viale Asia 40, Stand Consiglio Regionale della Basilicata P16, Roma, h 11.00

Presentazione del libro di Biagio Russo, Leonardo Sinisgalli e i bambini incisori (Fls, Montemurro 2018, pp. 336, euro 30,00)



Introduce e modera

Sabrina Fiorino (Gmg cultura)



Saluti

Rocco Guarino (Presidente della Provincia di Potenza)

Intervengono

Mario Di Sanzo (presidente Fondazione), Domenico Tripaldi (direttore generale del Consiglio generale) Filippo Martino (presidente Lucani di Roma), Federica Candelato (Ecomuseo delle Contrade della Lessinia), Biagio Russo (autore)



Conclude

Vito Santarsiero (presidente del Consiglio Regionale della Basilicata)



Organizzazione

Fondazione Leonardo Sinisgalli, Consiglio regionale della Basilicata



15 dicembre, Montemurro, ex Convento San Domenico, ore 17.30

Presentazione del libro di Biagio Russo, Leonardo Sinisgalli e i bambini incisori (Fls, Montemurro 2018, pp. 336, euro 30,00)



Introduce e modera

Mimmo Sammartino (giornalista)



Saluti

Senatro Di Leo (sindaco di Montemurro)

Emanuele Anselmi (Sindaco di Badia Calavena)

Vittorio Triunfo (presidente pro-tempore del Parco Nazionale dell’Appennino Lucano)



Interverranno

Mario Di Sanzo (presidente della Fondazione Leonardo Sinisgalli), Federica Candelato (Ecomuseo delle Contrade della Lessinia), Clementina Presa (testimone), Gianni Lacorazza (giornalista), Biagio Russo (Autore).



Inaugurazione Mostra “I poeti, i bambini e le macchine”



Organizzazione

Fondazione Leonardo Sinisgalli







