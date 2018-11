Il 27 novembre all’auditorium Gervasio, doc sul regista e proiezione di Beauty’s Worth musicato dalla Zerorchestra



La magia del cinema muto e della musica dal vivo, con la straordinaria attualità delle storie dell’epoca e la vicenda

unica del lucano Robert Vignola, saranno protagoniste dell’evento “Robert Vignola e la magia del cinema muto”

previsto nell’auditorium “R. Gervasio di Matera” per il prossimo 27 novembre. Una nuova tappa del percorso di

valorizzazione e recupero della figura di Robert Vignola, attivato dal Comune di Trivigno con la collaborazione di

importanti partner e istituzioni, per diffondere la conoscenza di questo personaggio, prestigioso pezzo del

patrimonio culturale lucano.

L’appuntamento (gratuito) Robert Vignola e la magia del cinema muto è previsto per martedì 27 novembre presso

l’Auditorium “R. Gervasio” di Matera:

•ore 20.00 proiezione del documentario “Robert Vignola, da Trivigno a Hollywood”, regia G. Muscio, S.

Lorusso/ produzione effenove srls;

•ore 20.45 proiezione del film “Beauty’s Worth” (1922) di Robert Vignola, musicato dal vivo dalla

Zerochestra su partitura originale e con la direzione del maestro Stephen Horne.

L’evento è organizzato dal Comune di Trivigno, all’interno di un progetto che vede l’amministrazione collaborare in

rete con la Regione Basilicata, la Lucana Film Commission, la casa cinematografica effenove srls, la Cineteca del Friuli

e le Giornate del Cinema Muto di Pordenone, il più importante festival di cinema muto.

Per la tappa di Matera hanno assegnato il patrocinio anche il Comune di Matera e il Conservatorio “E.R. Duni”: il

maestro Horne, infatti, incontrerà gli allievi del conservatorio materano durante le prove, per costruire un’ulteriore

e preziosa occasione di confronto. L’evento ha inoltre ottenuto il sostegno della Fondazione Friuli, della Regione

Friuli Venezia Giulia e della Fondazione Matera-Basilicata 2019.

Robert Vignola, originario di Trivigno, lasciò la Basilicata agli inizi del Novecento seguendo le comuni rotte

dell’emigrazione verso l’America, e lì si impose come uno dei più importanti e innovativi registi del cinema muto

hollywoodiano. Il documentario, prodotto da effenove srls con la consulenza della storica Giuliana Muscio, ne

ripercorre l’avventura personale e artistica. Sarà proiettato a Matera dopo l’anteprima a Pordenone all’appena

conclusa 37 esima edizione delle Giornate del Cinema Muto di Pordenone, la più importante rassegna di settore.

Il film Beauty’ Worth è invece una delle poche pellicole di Vignola sopravvissute. Il film del 1922, restaurato di

recente, si svolge attorno a un tema ancora oggi attuale: qual è il vero valore della bellezza?

ROBERT VIGNOLA, TRA HOLLYWOOD E LA BASILICATA

Il legame tra Robert Vignola e Trivigno non si spezzò mai, nonostante il regista abbia lasciato la Basilicata da bambino per

approdare con la famiglia negli Stati Uniti agli inizi del Novecento. Ci sono numerose tracce dell’affetto che Vignola mantenne

verso il paese natale: lettere, donazioni ed episodi che il progetto di ricerca sta recuperando alla memoria.

La centralità di Robert Vignola nella storia del cinema è tale che Kevin Brownlow, premio Oscar alla carriera e autore del più

importante film su Charlie Chaplin, ha accettato di essere tra le voci del documentario dedicato al regista originario di Trivigno

che effenove ha sviluppato.