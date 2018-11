La Faggeta UNESCO di Cozzo Ferriero protagonista al “Forum Nazionale

sulla Gestione Forestale Sostenibile” organizzato da Legambiente.



Il Presidente Pappaterra ed il funzionario Dr. De Vivo, nella due giorni

di Roma, hanno raccontato l’esperienza del Parco del Pollino sulla

gestione forestale sostenibile nelle Aree Protette come stabilito dalle

direttive nazionali ed europee.

È innegabile – ha detto il Presidente Pappaterra – che la Ditrettiva

Biodiversità del Ministero dell’Ambiente ha dato un forte impulso alla

realizzazione di Progetti di Sistema tra i Parchi, ricordando che dal

2013 il Parco è capofila del Progetto “Costituzione della Rete dei

Boschi Vetusti dei Parchi dell’Appennino Meridionale” in dirittura

d’arrivo con la caratterizzazione di 8 nuovi siti tra cui uno nuovo

rinvenuto di recente ancora nel Pollino: la FAGGETA DEL DOLCEDORME

all’interno della quale vi sono degli alberi con oltre 600 anni di età e

per la quale proprio nei giorni scorsi abbiamo richiesto al Ministero

dell’Ambiente il sostegno per la proposta di candidatura nella Rete

delle Faggete Vetuste Unesco.

Nel corso del suo intervento, il Presidente del Parco Nazionale del

Pollino, ha fatto riferimento anche ad un altro progetto importante come

il censimento di 138 alberi monumentali effettuato dal 2013 al 2015 che

ha consentito di allargare la conoscenza del capitale forestale del

Parco e che ha permesso di scoprire, attraverso studi di

dendrocronologia, l’esistenza nel Parco di un Pino Loricato ribattezzato

Italus, avente un’età di 1230 anni e quindi l’albero più vecchio

d’Europa in buone condizioni vegetative e che negli ultimi anni ha

ripreso le attività di crescita.

È toccato al Dr. De Vivo, attraverso slides ed immagini suggestive,

raccontare l’originalità e le straordinarie bellezze della Faggeta di

Cozzo Ferriero nel comune di Rotonda che nel 2017, unitamente ad altre

faggete dei Parchi Nazionali dell’Abruzzo, delle Foreste Casentinesi e

del Gargano è entrato nella Rete Unesco.

In conclusione il Presidente Pappaterra ha ringraziato il Presidente

Nazionale di Legambiente Stefano Ciafani ed il Responsabile delle Aree

Protette Antonio Nicoletti per aver organizzato una iniziativa tra più

soggetti pubblici e privati per dar corso al nuovo percorso della

gestione forestale sostenibile e responsabile che da un lato deve avere

al centro la tutela della biodiversità e dall’altro garantire un

utilizzo multifunzionale del bosco.