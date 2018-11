Open Innovation al Premio Eubiosia 2018 di Fondazione ANT 20/11/2018 Si è parlato di open innovation e di contaminazione virtuosa tra mondo profit e non profit, aziende e start up alla decima edizione del Premio Eubiosia, tenutasi oggi martedì 20 novembre nella sede di Fondazione ANT Italia ONLUS a Bologna con il sostegno di Illumia, Pizzoli e la collaborazione di Bologna Startup, Alce Nero, Staff Serigrafie Digitali e CSB2.



Per ANT questo è un’occasione molto importante – ha aperto il presidente Raffaella Pannuti - perché è la giornata dedicata ai nostri benefattori. Ogni edizione del Premio si è arricchita nel tempo di contributi fondamentali che ci hanno permesso di arrivare a oggi ancora più maturi e forti. Questo è fondamentale per i nostri assistiti, per i quali affrontiamo sfide sempre più complesse. La lotta contro il dolore e la solitudine insite nelle malattie oncologiche, croniche e invalidanti è e resterà sempre la nostra missione. ANT è nata per rispondere al richiamo della sofferenza.



L’alleanza con imprese, aziende ed enti che coltivano la responsabilità sociale, ha permesso ad ANT di raggiungere risultati importantissimi anche in questo 2018 segnato da un lato dal quarantesimo anniversario della Fondazione e dall’altro dal doloroso addio al fondatore, il professor Franco Pannuti, mancato poche settimane fa.



Nei soli primi sei mesi del 2018 le équipe sanitarie multidisciplinari ANT hanno portato assistenza gratuitamente a casa di quasi 7.000 persone malate di tumore ma non solo: Insieme ai nostri sostenitori siamo riusciti ad attivare una équipe sanitaria a Rimini, dove ancora non eravamo presenti – ha ricordato Pannuti - a implementare i servizi di prevenzione oncologica a Pieve di Cento e abbiamo aperto un filone residenziale in Basilicata con l’Hospice di Viggiano, che noi intendiamo come una struttura assistenziale di transizione finalizzata a fare da ponte fra l’assistenza domiciliare e l’ospedale tradizionale.



Con il traguardo dei 40 anni, ANT ha anche voluto proiettarsi nel futuro, avviando collaborazioni importanti e progetti capaci di contaminare il suo modello, come il bando Sprint4Ideas che l’ha vista per la prima volta erogare fondi per start up e aziende per realizzare idee di grande impatto innovativo sul modello assistenziale: Credo che gli Enti del Terzo Settore debbano essere considerati soggetti attivi nel sistema di bene pubblico – ha spiegato Pannuti – e questo significa non limitarsi ad aspettare finanziamenti a fondo perduto, ma creare anche progettualità virtuose e generative di risorse, e, dico anche, di opportunità.



Un tema di cui si è discusso nel corso della tavola rotonda Innovazione come approccio sinergico al cambiamento. L’open innovation per soddisfare i bisogni della società - a cui hanno preso parte Lorenzo Chiari del Dipartimento di Ingegneria dell’Energia Elettrica e dell’Informazione “G. Marconi” – Unibo, Piero Formica, Professore, Senior Research Fellow, Innovation Value Institute – Maynooth University, Ireland, Morena Diazzi, Direttore generale economia della conoscenza, del lavoro e dell’impresa – Regione Emilia-Romagna e il presidente ANT Raffaella Pannuti.



Risvolto pratico di questa filosofia è stato il Business matching organizzato nel pomeriggio tra aziende premiate e start up, ideato per sostenere una reciproca conoscenza tra le realtà economico-imprenditoriali del territorio e le nuove imprese, viste come fonte di innovazione.



I PREMI:



Progetto ad elevato impatto sociale



Fondazione EY Italia Onlus: attraverso il progetto sviluppato da Fondazione EY Italia Onlus, oltre 40 professionisti del network EY hanno attivamente supportato ANT, come protagonisti di un giorno di volontariato d’impresa durante gli EY Community Days.



Fondazione Marmo di Carrara: grazie a un importante contributo ANT può estendere la propria attività assistenziale verso l’area di Massa e Carrara, offrendo così gratuitamente il proprio aiuto ai sofferenti oncologici in loco.



Progetto che abbia favorito maggiormente la partecipazione e il coinvolgimento dei dipendenti



VIS Hydraulics: accogliendo l’idea di una propria dipendente, VIS Hydraulics ha promosso una importante iniziativa di pay-roll giving, che ha coinvolto tutti i collaboratori nel destinare, su adesione volontaria, la propria tredicesima ad ANT, in una grande catena di solidarietà.



CNH Industrial: il progetto sviluppato da CNH Industrial ha permesso di promuovere la cultura del welfare aziendale, coinvolgendo i propri dipendenti all’interno delle giornate di visite di prevenzione realizzate da ANT, un valore aggiunto per l’azienda e per la cultura della solidarietà.



Progetto che abbia maggiormente contribuito al Welfare territoriale e aziendale



Automobili Lamborghini: sono molteplici le giornate che Automobili Lamborghini ha offerto alle proprie dipendenti all’interno del progetto di prevenzione del tumore al seno sviluppato dai professionisti ANT. Un segno concreto di attenzione alla salute della donna e di tutela verso le proprie lavoratrici.



Coswell: da anni sostiene l’operato di ANT, attraverso generose donazioni a supporto dell’attività di welfare territoriale realizzata dalla Fondazione e coinvolgendo i propri dipendenti nei progetti di prevenzione oncologica gratuita realizzati dai professionisti ANT.



Fedeltà nel supporto alla missione di ANT



Gruppo Hera: molteplici e costanti sono le modalità con cui il Gruppo Hera dimostra la propria vicinanza ad ANT, dal sostegno ad eventi, alla partecipazione alla rete del progetto “Farmaco Amico”, per arrivare a importanti progetti, quale è l’iniziativa “Hera Solidale”, che coinvolge dipendenti e nuovi clienti nel sostegno alla missione di ANT.



Fideuram: è da anni attivo sostenitore di ANT, offrendo in particolare il proprio contributo alla realizzazione di eventi ormai divenuti appuntamenti fissi del calendario annuale della Fondazione, come l’Asta di Solidarietà “Charity for ANT”.



Realtà che abbia sostenuto in maniera significativa lo sviluppo locale di ANT



Costantia San Prospero srl: per tutto l’anno ha promosso e favorito la realizzazione dei progetti di prevenzione oncologica ANT nella propria azienda. Giornate dedicate alla prevenzione del melanoma, dei noduli tiroidei, del tumore alla mammella e al testicolo e alla prevenzione nutrizionale.



Italservice srl: dal 2016 ha supportato significativamente la delegazione ANT di Pesaro, scegliendo di sostenere con le proprie donazioni annuali il progetto “Adotta un medico”.



Premio speciale per la Comunicazione



Massimo Gramellini: ha dedicato un affettuoso ricordo al Professor Franco Pannuti all’interno della rubrica da lui curata per il Corriere della Sera, con l’articolo “La formica del bene”.



Premio speciale per la Comunicazione Visual



Stefano Ginestroni - KES: Stefano Ginestroni affianca ANT a titolo non oneroso dal 2010, prima come direttore creativo di Diaframma poi con la propria etichetta creativa KES, contribuendo in maniera importante a far emergere l’immagine di ANT a livello nazionale. Le idee creative di Ginestroni hanno tracciato il solco della comunicazione ANT.







Profilo Fondazione ANT Italia Onlus



Nata nel 1978 per opera dell’oncologo Franco Pannuti, dal 1985 a oggi Fondazione ANT Italia ONLUS – la più ampia realtà non profit per l’assistenza specialistica domiciliare ai malati di tumore e la prevenzione gratuite – ha curato circa 125.000 persone in 10 regioni italiane (Emilia-Romagna, Lombardia, Veneto, Toscana, Lazio, Marche, Campania, Basilicata, Puglia, Umbria). Ogni anno 10.000 persone vengono assistite nelle loro case da 20 équipe multi-disciplinari ANT che assicurano cure specialistiche di tipo ospedaliero e socio-assistenziale, con una presa in carico globale del malato oncologico e della sua famiglia. Sono complessivamente 520 i professionisti che lavorano per la Fondazione (medici, infermieri, psicologi, nutrizionisti, fisioterapisti, farmacisti, operatori socio-sanitari etc.) cui si affiancano oltre 2.000 volontari impegnati nelle attività di raccolta fondi necessarie a sostenere economicamente l’operato dello staff sanitario. Il supporto offerto da ANT affronta ogni genere di problema nell’ottica del benessere globale del malato. A partire dal 2015, il servizio di assistenza domiciliare oncologica di ANT gode del certificato di qualità UNI EN ISO 9001:2015 emesso da Globe s.r.l. e nel 2016 ANT ha sottoscritto un Protocollo d’intesa non oneroso con il Ministero della Salute che impegna le parti a definire, sostenere e realizzare un programma di interventi per il conseguimento di obiettivi specifici, coerenti con quanto previsto dalla legge 15 marzo 2010, n. 38 per l’accesso alle cure palliative e alla terapia del dolore. ANT è inoltre da tempo impegnata nella prevenzione oncologica con progetti di diagnosi precoce del melanoma, delle neoplasie tiroidee, ginecologiche e mammarie. Dall’avvio nel 2004 sono stati visitati gratuitamente 170.000 pazienti in oltre 80 province italiane. Le campagne di prevenzione si attuano negli ambulatori ANT presenti in diverse regioni, in strutture sanitarie utilizzate a titolo non oneroso e sull’Ambulatorio Mobile - BUS della Prevenzione. Il mezzo, dotato di strumentazione diagnostica all’avanguardia (mammografo digitale, ecografo e videodermatoscopio) consente di realizzare visite su tutto il territorio nazionale. ANT opera in Italia attraverso 120 delegazioni, dove la presenza di volontari è molto attiva. Alle delegazioni competono, a livello locale, le iniziative di raccolta fondi e la predisposizione della logistica necessaria all’assistenza domiciliare, oltre alle attività di sensibilizzazione. Prendendo come riferimento il 2017, ANT finanzia la maggior parte delle proprie attività grazie alle erogazioni di privati cittadini (28%) e alle manifestazioni di raccolta fondi organizzate (25%) al contributo del 5x1000 (15%) a lasciti e donazioni (12%). Solo il 15% di quanto raccoglie deriva da fondi pubblici. Uno studio condotto da Human Foundation sull’impatto sociale delle attività di ANT, ha evidenziato che per ogni euro investito nelle attività della Fondazione, il valore prodotto è di 1,90 euro. La valutazione è stata eseguita seguendo la metodologia Social Return on Investment (SROI). ANT è la 9^ Onlus nella graduatoria nazionale del 5x1000 nella categoria del volontariato. Fondazione ANT opera in nome dell’Eubiosia (dal greco, vita in dignità).

