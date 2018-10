Mercoledì 31 ottobre, alle ore 11.30, presso il Museo Galata di Genova e in occasione del Festival della Scienza 2018, sarà presentato ufficialmente il progetto M.E.M.O.RI. ovvero Museo Euro Mediterraneo dell’Oggetto Rifiutato.

M.E.M.O.RI. è un progetto di Matera Capitale Europea della Cultura 2019, co-prodotto da La luna al guinzaglio e dalla Fondazione Matera-Basilicata 2019, che porterà alla realizzazione di un museo interattivo itinerante, costruito con interventi artistici effettuati su oggetti rappresentativi del patrimonio culturale e civico euro-mediterraneo.

Il M.E.M.O.RI., frutto di contaminazioni, sarà un luogo che ri/fiuta nuove potenzialità degli oggetti, intercettati nell’ambito di scambi e processi internazionali, partecipativi, dialogici e creativi.



Nel rispetto di un progetto che mira a creare reti tra realtà europee e mediterranee la conferenza prevede la partecipazione di relatori provenienti da città che sono già state capitali europee della cultura, come Genova o Bologna o da città che hanno sperato di diventarlo come Malaga.

A questo si aggiungeranno i rappresentanti della Fondazione Matera-Basilicata 2019 che, oltre alla co-produzione del progetto, è anche responsabile del programma culturale del 2019.







Nello specifico, alla Conferenza stampa prenderanno parte:

• Paola Bordili, Ass. Commercio e Turismo del Comune di Genova:

• Fulvia Mangili, Direttore Operativo Festival della Scienza di Genova;

• Nicoletta Viziano, Presidente Mu.MA- Istituzione Musei del Mare e delle Migrazioni;

• Ariane Bieou, Manager Culturale della Fondazione Matera-Basilicata 2019;

• Rossana Cafarelli, Presidente Associazione La luna al guinzaglio;

• Ignacio Jaregui Real, Responsabile Comunicazione Museo Pompidou di Malaga;

• Maria Rosa Sossai, Curatrice d’arte contemporanea e fondatrice di ALAgroup;

• Cesare Viel, Artista e docente pressso l’Accademia di Belle Arti di Genova.



La conferenza stampa sarà accompagnata da un laboratorio che inizierà alle ore 10.30 e il cui titolo è MemorAbilia, che coinvolgerà in video conferenza gli studenti di Malaga, Genova, Potenza, Matera e Venosa, già protagonisti dei processi creativi e di scambio previsti dal progetto, in collaborazione con il Polo Museale della Basilicata, il Museo di Malaga e il MOON, Museo Officina Oggetti Narranti di Potenza.

Il laboratorio, condotto dal collettivo La luna al guinzaglio porterà alla realizzazione simultanea e collettiva di Memorabilia, ovvero oggetti-cartolina, da cui partirà un processo comunicativo partecipato, finalizzato a invitare persone da tutta Europa all’inaugurazione del M.E.M.O.RI. ovvero Museo Euro Mediterraneo dell’Oggetto Rifiutato nel mese di Maggio 2019, in occasione di Matera Capitale Europea della Cultura.