Ha riscosso un grande successo l’edizione 2018 della Fiera di Lagopesole che quest’anno ha spento ben 25 candeline. Un quarto di secolo per quella che è definita “la fiera artigianale campionaria più famosa della Basilicata”. L’evento è organizzato da Fiere Lucane, società nata nel 1996, che si occupa di diverse manifestazioni fieristiche in Basilicata, Puglia, Campania e Calabria.

Un calendario ricco di eventi e appuntamenti ha accolto i tanti visitatori che hanno varcato i cancelli d’ingresso in questi primi 7 giorni e visitato gli oltre 250 stand allestiti su un'area coperta di oltre 10 mila metri quadrati oltre al salone della Sposa, quello del campionario artigianale e il salone enogastronomico. Una Fiera di valenza nazionale capace quindi di soddisfare tutte le esigenze dei visitatori lucani, e non solo, che ha chiuso, lo scorso anno, con il numero record di oltre 25.000 presenze.

La manifestazione nasce e cresce anche con l’obiettivo di favorire l’incremento degli scambi commerciali e contribuire allo sviluppo delle aree interne della Basilicata e del Mezzogiorno. La chiave del successo della Fiera è anche rappresentata dalla posizione geografica di Castel Lagopesole e la forte valenza attrattiva del Borgo per i visitatori proveniente dalle altre Regioni.

Domani, sabato 20 ottobre, è previsto uno shooting curato da un’azienda presente in fiera “da Lella” di San Fele. A seguire ci sarà il concorso di bellezza 'MISS & MISTER MEDITERRANEO NEL MONDO' con ospiti e attrazioni. Domenica 21 ottobre, invece, si svolgerà un defilè “Moda, Sposa e Cerimonia” curato da un’altra azienda presente in fiera, “Emozioni” di Potenza.

La Fiera resterà aperta sabato dalle 16.30 alle 22.00 e domenica anche dalle 10.30 alle 13.00 e dalle 16.30 alle 22.30.