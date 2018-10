Dopo l'esaltante tappa materana, che ha visto la partecipazione di migliaia di fedeli, l'immagine della Madonna del Sacro Monte di Viggiano, Regina e Patrona della Lucania, è attesa Domenica prossima 21 Ottobre nella città capoluogo di Potenza. L'appuntamento è fissato per le 17 circa in Piazza XVIII Agosto, da dove il corteo processionale muoverà alla volta della Cattedrale per la celebrazione della Santa Messa, che sarà presieduta da Mons. Caiazzo, Arcivescovo di Matera.

Per volontà di Mons. Ligorio, Arcivescovo di Potenza, la Madonna entrerà in città attraverso tre "porte sante", emblemi diversi di sofferenza e di speranza: il carcere, l'ospedale ed il monastero delle Clarisse, dove sosterà brevemente prima di incontrare fedeli e Autorità in Piazza XVIII Agosto.

Nel corso della settimana che seguirà, si alterneranno nelle varie celebrazioni previste tutti i Vescovi della Basilicata, segno dell'unita' della nostra Regione e del desiderio delle Chiese lucane di camminare insieme.

Il tutto si concluderà Martedì 30 Ottobre, Festa di San Gerardo Vescovo, della cui morte ricorrerà nel 2019 il nono centenario, con la solenne consacrazione alla Madonna della Città e dell'Arcidiocesi di Potenza.

La Madonna farà ritorno al suo Santuario nel pomeriggio del primo Novembre. Ad accoglierla sarà, insieme agli Arcivescovi di Matera e di Potenza, il Cardinale Ladaria, Prefetto della Congregazione per la Dottrina della Fede.

Il Sindaco Amedeo Cicala e l’amministrazione comunale di Viggiano esprimono felicità e soddisfazione in quanto convinti che eventi così importanti possono contribuire in maniera

forte all’unità della nostra comunità regionale.