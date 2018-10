Successo di pubblico a Matera per il Fadiesis Accordion Festival 16/10/2018 Il direttore artistico Gianni Fassetta: Matera ci accoglie ogni anno con rinnovata curiosità verso il festival e verso la fisarmonica. Il pubblico, sempre più numeroso, vuol ascoltare le diverse anime dello strumento a mantice ed è un pubblico “fedele” che segue tutti gli appuntamenti del festival.

Il referente a Matera dell’associazione Fadiesis Gennaro Loperfido: l’affetto del pubblico materano, l’attenzione che ci riservano le istituzioni e la positiva collaborazione con le realtà culturali cittadine, ci confermano nella volontà di lavorare all’edizione del 2019 del Fadiesis Accordion Festival.

Il presidente della Fondazione Matera – Basilicata 2019, Salvatore Adduce: il Fadiesis e i suoi organizzatori sono autentici abitanti culturali di Matera 2019.

Cresce sempre più a Matera l’attenzione del pubblico verso il Fadiesis Accordion Festival.

Il festival internazionale fisarmonicistico, ideato otto anni fa a Pordenone dal Maestro Gianni Fassetta e che dal 2012 si apre con tre giornate di concerti nella città dei Sassi, ha saputo conquistare un pubblico vasto ed eterogeneo. Con una media di oltre 150 spettatori per ciascuno dei quattro concerti proposti, il Fadiesis Accordion Festival chiude questa settima edizione materana con un bilancio più che positivo.

“Matera ci accoglie ogni anno con rinnovata curiosità verso il festival e verso la fisarmonica – afferma Gianni Fassetta direttore artistico del Fadiesis Accordion Festival – il pubblico è, di anno in anno, sempre più numeroso. Ed è, particolare che apprezziamo molto, un pubblico esigente: vuol conoscere, vuol ascoltare le diverse anime dello strumento a mantice. Abbiamo infatti notato che il nostro è un pubblico “fedele”, un pubblico che segue tutti gli appuntamenti del festival e non il singolo concerto”.

Un pubblico che, in questa edizione materana, ha potuto apprezzare tre diverse declinazione del mantice, la fisarmonica, il bayan e il bandoneón, e la sua versatilità e ricchezza espressiva con concerti che hanno presentato programmi che dal classico hanno virato al contemporaneo senza dimenticare Astor Piazzolla e i suoi famosissimi tanghi.

“Fra le esperienze d’ascolto del Fadiesis 2018 – prosegue Fassetta – sono certo che il pubblico non potrà dimenticare la virtuosistica esecuzione di “Quadri da un'esposizione” di Musorgskij che ci ha regalato Alexander Hrustevich, uno tra i più grandi bayanisti del mondo. E ancora il “Concerto per Fadiesis”, dedicato alla nostra associazione musicale dal compositore e interprete di livello internazionale il Maestro Cesare Chiacchiaretta. Un concerto per la cui esecuzione, prima volta nella storia della nostra manifestazione, ha fatto incontrare sul palcoscenico di Matera un’orchestra della Basilicata e una del Friuli Venezia Giulia”.

Fra i brani presentati in prima esecuzione assoluta, nell’ultimo appuntamento del festival, anche “Ogni tanto a Matera…” dell’autore materano Antonello Tosto. L’esecuzione del trio composto dai fratelli Nicola e Antonio Ippolito e da Vincenzo Perrone è stata scandita dagli applausi del pubblico. Un concerto che è stato aperto dal presidente della Fondazione Matera – Basilicata 2019, Salvatore Adduce, che ha voluto testimoniare la vicinanza al Fadiesis Accordion Festival: “Da sette anni questa rassegna si svolge a Matera e porta in città musicisti di fama internazionale. Gli organizzatori del Fadiesis, ben prima della designazione a Capitale europea della cultura per il 2019, si sono rivelati autentici abitanti culturali di Matera”.

“Il festival fisarmonicistico si è giovato quest’anno di importanti collaborazioni – ha ricordato il referente a Matera dell’Associazione musicale Fadiesis e organizzatore in città della manifestazione, Gennaro Loperfido – con il Polo museale regionale della Basilicata abbiamo presentato, nell’ambito della Giornata del Contemporaneo due giovani talenti della fisarmonica Giuseppe De Nitto e Tiziano Zanzarella, che hanno catturato l’attenzione dei tanti presenti a Palazzo Lanfranchi con un concerto non di facile ascolto. Doppia collaborazione per il concerto di apertura del Fadiesis: con il Santuario San Francesco da Paola e con la Fondazione orchestra lucana. Gli archi dell’orchestra lucana, perfettamente fusi e integrati con i professori della Nuova Orchestra da Camera Ferruccio Busoni hanno dato vita, sotto la direzione del Maestro Massimo Belli, a un memorabile concerto nel Santuario di San Francesco da Paola”.

Il Fadiesis si conferma un festival capace di intrecciare positive e durature relazioni fra musicisti e realtà musicali e culturali del Friuli e della Basilicata su proposte di qualità.

“Il calore del pubblico materano ci conferma nel rinnovare lo sforzo organizzativo anche per il 2019 – ha affermato il direttore artistico Gianni Fassetta – con Gennaro Loperfido, preziosa risorsa del Fadiesis a Matera, stiamo già pensando a una nuova e più corposa edizione della rassegna”.

“Il nostro festival, sin dai suoi esordi, si giova di finanziamenti privati – ha concluso Gennaro Loperfido - Aziende leader in campo internazionale del mondo della climatizzazione si sono unite nello sponsorizzare la rassegna fisarmonicistica. Per loro abbiamo creato il claim: Il clima che fa cultura. L’affetto del pubblico materano, l’attenzione che ci riservano le istituzioni e la positiva collaborazione con le realtà culturali cittadine, sono tutti elementi che ci invogliano a proseguire nel percorso intrapreso: unire sempre più Matera e Pordenone, il Friuli Venezia Giulia e la Basilicata sulle note della fisarmonica”.

Il Fadiesis Accordion Festival prosegue a Pordenone, dal 19 ottobre al 16 dicembre si terranno altri dieci concerti in Friuli Venezia Giulia, uno in Veneto e uno in Slovenia.

Per informazioni: http://accordionfestival.fadiesis.org/pordenone-faf-2018/



Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 16/10/2018 - Consegna degli attestati di partecipazione al corso di micologia

Con la consegna degli attestati ai partecipanti, avvenuta lo scorso 11 ottobre nella sede del Parco, si è chiuso il seminario di educazione micologica organizzato dall’AMSCIL (Associazione Micologica dei Sostenitori della Cultura Idnologica Lucana) in collaborazione con il P...-->continua 16/10/2018 - Di Leo Pietro Spa ‘School partner’ di Matera 2019

La Di Leo Pietro Spa, impegnata nella produzione di prodotti da forno con origini nel 1663 ad Altamura e con sede a Matera, sarà ‘School partner’ di Matera Capitale Europea della Cultura per il 2019. La partnership è stata annunciata durante l’incontro avvenut...-->continua 16/10/2018 - Successo di pubblico a Matera per il Fadiesis Accordion Festival

Il direttore artistico Gianni Fassetta: Matera ci accoglie ogni anno con rinnovata curiosità verso il festival e verso la fisarmonica. Il pubblico, sempre più numeroso, vuol ascoltare le diverse anime dello strumento a mantice ed è un pubblico “fedele” che seg...-->continua 16/10/2018 - E' online il primo Ep dei Radio Lausberg

Una farfalla che ‘esplode’ in tutta la sua bellezza attraverso lo squarcio di un muro bianco; le sue ali sono mani che si fanno spazio nella luce del mondo; le crepe del muro, al di là del quale si vede il cielo, sono anche radici profonde, trame di vita e di ...-->continua E NEWS