Ingresso libero, domani al concerto di apertura del Fadiesis Accordion Festival 11/10/2018 Nel Santuario di San Francesco da Paola – con inizio alle 20,45 si terrà la prima esecuzione assoluta del “CONCERTO PER FADIESI”S per fisarmonica e archi composto dal Maestro Cesare Chiacchiaretta in omaggio al Fadiesis Accordion Festival.



Due orchestre la Nuova orchestra da camera “ferruccio busoni”, de Friuli Venezia Giulia, e gli archi della Fondazione orchestra lucana che insieme eseguiranno in prima esecuzione assoluta il Concerto per Fadiesis per fisarmonica e archi composto dal Maestro Cesare Chiacchiaretta in omaggio al Fadiesis Accordion Festival.

Con questo concerto a ingresso libero domani – venerdì 12 ottobre con inizio alle 20,45 – si apre a Matera il Fadiesis Accordion Festival. Nel santuario di San Francesco da Paola, in via XX Settembre, il Maestro Massimo Belli dirigerà la formazione orchestrale che accompagnerà la fisarmonica solista Gianni Fassetta.

Direttore artistico del festival internazionale fisarmonicistico, Gianni Fassetta torna a esibirsi nella città dei Sassi. “Questo concerto è un evento di grande valore affettivo e simbolico per il Festival – afferma Fassetta - un Concerto dedicato all’Associazione Musicale Fadiesis dal Maestro Cesare Chiacchiaretta, compositore e interprete di livello internazionale. Un dono prezioso che regala, al pubblico, il sapore speciale di una duplice sfida: una scrittura rigorosa nella tonalità di Fa diesis minore e un’esecuzione che, per la prima volta nella storia della nostra manifestazione, fa incontrare sul palcoscenico di Matera un’orchestra della Basilicata e una del Friuli Venezia Giulia”.

Il Fadiesis Accordion Festival, nato otto anni fa a Pordenone, dal 2012 si apre ogni anno con gli oramai tradizionali concerti di metà ottobre a Matera per poi proseguire in Friuli.

“Sulle note della fisarmonica uniamo sempre più due regioni solo geograficamente lontane – dice Gennaro Loperfido, referente a Matera dell’Associazione Fadiesis – ancora una volta il nostro più sincero ringraziamento va alla Curia di Matera e al rettore del Santuario di San Francesco da Paola per aver concesso di tenere il concerto in un luogo ricco di cultura e storia”.





PROGRAMMA del Fadiesis Accordion Festival 2018





Venerdì 12 ottobre 2018, ore 20.45 / Friday 12th October 2018, 8.45pm

Chiesa San Francesco da Paola – via XX Settembre, 13 Ingresso libero / Free entry



CONCERTO PER FADIESIS

Prima esecuzione assoluta del concerto per fisarmonica e archi composto dal Maestro Cesare Chiacchiaretta

in omaggio al Fadiesis Accordion Festival

NUOVA ORCHESTRA DA CAMERA “FERRUCCIO BUSONI”

ARCHI DELLA FONDAZIONE ORCHESTRA LUCANA

Massimo Belli, direttore

Gianni Fassetta, fisarmonica solista

Un evento di grande valore affettivo e simbolico per il Festival: un Concerto dedicato all’Associazione Musicale Fadiesis dal Maestro Cesare Chiacchiaretta, compositore e interprete di livello internazionale. Un dono prezioso che regala, al pubblico, il sapore speciale di una duplice sfida: una scrittura rigorosa nella tonalità di Fa diesis minore; un’esecuzione che, per la prima volta nella storia della nostra manifestazione, fa incontrare sul palcoscenico di Matera un’orchestra della Basilicata e una del Friuli Venezia Giulia.





Sabato 13 ottobre 2018, ore 18.00 / Saturday 13th October 2018, 6pm

Palazzo Lanfranchi, Sala Levi – piazzetta Giovanni Pascoli Ingresso libero / Free entry



ACCORDION YOUNG – NUOVO MUSICALE

Concerto dei vincitori del Concorso Internazionale Musicale Mediterraneo 2018

Giuseppe De Nitto, fisarmonica

Tiziano Zanzarella, fisarmonica

La proposta di giovani talenti è ormai una missione del Fadiesis Accordion Festival, con un appuntamento tutto dedicato al “nuovo musicale”. Protagonisti di questa edizione sono due musicisti giovanissimi che, con la votazione massima e lode, sono i vincitori del Concorso Internazionale Musicale Mediterraneo 2018 sezione fisarmonica, a Sannicandro di Bari: il brindisino Giuseppe De Nitto e il molfettano Tiziano Zanzarella, entrambi classe 2001, entrambi motivati da una forte passione per questo strumento.



Sabato 13 ottobre 2018, ore 20.45 / Saturday 13th October 2018, 8.45pm

Auditorium Raffaele Gervasio – piazza del Sedile, 2 Ingresso 8€* / Entry: 8€*



OSPITE INTERNAZIONALE

SULLE ALI DEL BAYAN

Un emozionante viaggio tra i virtuosismi musicali di uno tra i più grandi bayanisti del mondo

Alexander Hrustevich, bayan

Alexander Hrustevich sa togliere il fiato agli ascoltatori fin dalle prime note, con lo straordinario movimento delle dita che volano sui bottoni della sua fisarmonica cromatica, imprimendo una sonorità al tempo stesso forte e limpida. Capace di eseguire con il solo bayan le più complesse trascrizioni di brani concepiti per piano, violino e orchestra, il virtuoso ucraino soprannominato da molti “uomo orchestra”, propone e domina un repertorio ampio, equilibrato, spettacolare, interpretato e perfezionato sui palcoscenici di tutto il mondo con olimpica naturalezza.

* Prevendita: Cartoleria Montemurro – Matera, via delle Beccherie, 69 • Tel. +39 0835 333411







Domenica 14 ottobre 2018, ore 19.30 / Sunday 14th October 2018, 7.30 pm

Auditorium Raffaele Gervasio – piazza del Sedile, 2 Ingresso 5€* / Entry: 5€*



DA BACH A PIAZZOLLA

TANGO SONOS

Antonio Ippolito, bandoneón

Nicola Ippolito, pianoforte

Vincenzo Perrone, clarinetto

Eclettici e rigorosi, i fratelli Ippolito coniugano un talento musicale coltivato cum laude in conservatorio, con altre passioni, come testimoniano le lauree di Antonio in Lingue e Letterature Straniere e di Nicola in Fisica. Tra tanti interessi la musica latino-americana ha, tuttavia, preso il sopravvento, portandoli come Duo Tango Sonos a partecipare a concerti e festival in tutto il mondo. A Matera si uniscono in palcoscenico con Vincenzo Perrone, clarinettista, compositore, direttore di coro e di orchestra, artista profondo e poliedrico che ha colpito, per le sue qualità, musicisti del calibro di Carl Melles, Luciano Berio, Ennio Morricone.

* Prevendita: Cartoleria Montemurro – Matera, via delle Beccherie, 69 • Tel. +39 0835 333411







