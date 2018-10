Domenica 14 ottobre alle ore 12,00, in concomitanza con la celebrazione della XIV Giornata del contemporaneo AMACI, il Museo di arte moderna e contemporanea “Via Rosario Contemporanea, coglierà l’occasione per rendere il giusto tributo ad un artista di rilievo internazionale, Riccardo Dalisi, dedicandogli una sala del plesso museale. In essa troverà la giusta “dimora artistica” la scultura “Polifemo” donata dal maestro.

E’ una scultura in ferro dall’altezza di 183 cm e dal diametro di 63 cm, che ben rappresenta lo straordinario e poliedrico estro di un artista in continuo divenire, capace di umanizzare materiali antichi ed oggetti di uso quotidiano, caricandoli di un lirismo magico e incantato.

Espressione della sua misura artistica è il design e le sue conosciutissime caffettiere. Le sue opere sono presenti nei maggiori musei del mondo: Denver, San Paolo, Orleans. Il centro Pompidou di Parigi lo ha voluto nella sua collezione e questa lo si può considerare come la sua consacrazione.

Mario Trufelli con la sua presentazione a nome di tutti noi porgerà il gesto riconoscente della Regione Basilicata ad uno dei suoi figli più illustri.



Professore Gianfranco Aiello

Presidente MAM

Musei Aiello Moliterno