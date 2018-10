La Fiera di Lagopesole compie un quarto di secolo: presentata l'edizione 2018 10/10/2018 Si è svolta questa mattina, mercoledì 10 ottobre, presso la Sala B del Consiglio regionale della Basilicata, la conferenza stampa di presentazione della venticinquesima edizione della Fiera di Lagopesole.



Sono intervenuti alla presentazione Antonio Bochicchio, consigliere regionale, Prospero Cassino, presidente di Confesercenti Basilicata, Giovanni Sabia, assessore alle Attività produttive del Comune di Avigliano, Giovanni Possidente, presidente di Fiere Lucane.



“Grazie a questa fiera, che è giunta alla venticinquesima edizione, tanti artigiani e commercianti locali hanno avuto la possibilità di poter esporre i propri prodotti ed estenderli sul territorio sia lucano che fuori dalla Basilicata – ha dichiarato il consigliere regionale Antonio Bochicchio - Per questo evento dobbiamo ringraziare Giovanni Possidente che con tenacia, nonostante questi anni di difficoltà, ha messo in campo tutte queste energie per far sì che sia le associazioni, sia i commercianti e artigiani si sono potuti mettere in mostra”.



Per Prospero Cassino, presidente di Confesercenti Basilicata “È una iniziativa quasi unica del genere e siamo qui perché è una vetrina di imprese. Per le piccole imprese che hanno bisogno di farsi conoscere queste sono vetrine, opportunità credo uniche in Basilicata, sicuramente unica qui in provincia di Potenza. Il tessuto produttivo ha bisogno di far vedere anche i progressi che fa anno per anno e noi pensiamo che questa fiera sia una di quegli strumenti che lo possono permettere alla piccola impresa, ai piccoli commercianti o al grande settore. Vedo che il Wedding ha preso una certa consistenza di presenza nella fiera e quindi pensiamo che possa essere sostenuta sicuramente questa iniziativa”.



“La fiera quest'anno festeggia un quarto di secolo, 25 anni. Abbiamo un calendario ricco di eventi, nella sala eventi, dove ci saranno delle sfilate di moda, di atelier, che saranno presenti in fiera e che si proporranno anche con un defilè molto accurato – ha spiegato Giovanni Possidente, presidente di Fiere Lucane - Voglio ricordare che la fiera non è solo NozzExpo, è anche una fiera artigianale campionaria dove anche grazie al sostegno della legge Nazionale che permette lo sgravio fiscale, ci sono tante novità nel campo dell'edilizia, nel campo delle case in legno. Insomma, è una fiera che guarda a 360 gradi, dove credo che l'utente possa trovare tutto quello che desidera. Saranno presenti oltre 250 stand, che fanno parte del Salone della Sposa, del Salone campionario artigianale e del Salone enogastronomico molto ricco. Credo che sia una fiera di valenza nazionale, l'unica che è presente in Basilicata e può soddisfare tutte le esigenze dei visitatori lucani e non”.



“Vorrei elogiare gli organizzatori dell’importante iniziativa, sostenuta dalla Camera di Commercio di Potenza, perché i 25 anni sono un traguardo importantissimo, segno di una continuità non sempre realizzabile a queste latitudini – ha fatto sapere Michele Somma, presidente della Camera di Commercio di Potenza - Credo che per completare con successo un processo di crescita e di aggiornamento continuo gli imprenditori debbano essere capaci, fra le altre cose, di svolgere efficacemente una serie di attività di networking. E uno degli strumenti più utili a realizzare tale scopo è rappresentato senza dubbio dagli eventi fieristici che, oltre ad ampliare la propria rete commerciale di contatti, contribuiscono a tessere relazioni commerciali, ad informarsi e a formarsi rispetto all’evoluzione del mercato in generale e delle sue tante declinazioni”.



Breve presentazione

Soggetto Organizzatore è Fiere Lucane soc. coop. a.r.l., società nata nel 1996 che e si occupa oltre che della realizzazione di manifestazioni Fieristiche in Basilicata, in provincia di Potenza e Matera, anche di gestione di eventi fieristici per conto di enti pubblici e privati, allestimenti per Enti pubblici, Pro loco e privati per eventi vari come sagre, mostre e catering. Opera in Puglia, Basilicata, Campania e Calabria.

Ha organizzato e gestito per conto del comune di Gravina in Puglia nel 2017 e 2018 la 724 ª Fiera Campionaria di San Giorgio – Fiera più antica d’Italia.

La Fiera di Lagopesole è l’unica manifestazione fieristica dedicata all’artigianato che si svolge in Basilicata.

È la prima Fiera Generale ad essere stata riconosciuta dalla Regione Basilicata (1996).

Oltre 250 stand presenti su un'area espositiva di oltre 10 mila mq. e superate le 25 mila presenze di visitatori nelle passate edizioni;

Anche quest’anno la fiera si fa in tre: oltre alla classica campionaria, abbiamo un salone enogastronomico ed un Salone dedicato agli Sposi, “Nozzexpo”.



Radici Storiche

La Fiera di Lagopesole trae origini dalle secolari fiere di Ognisanto e di S.S. Pietro e Paolo, dove attirava, ed attira ancora oggi, migliaia di visitatori (anche da fuori regione).

Inoltre la città di Avigliano vanta tra le sue origini ed antiche tradizioni la particolarità di essere, agli inizi del secolo scorso un centro fiorente di Artigianato e Commercio. Ricordiamo il commercio dei tessuti, nonché la lavorazione dei costumi Aviglianesi e di matrimonio, il corredo ed i ricami tipici del luogo, nonché le lavorazioni del legno intagliato, il ferro battuto ed i coltelli famosi in tutto il mondo.



Obiettivo dell’evento

La manifestazione ha l’obiettivo di favorire l’incremento degli scambi commerciali e contribuire allo sviluppo delle aree interne del mezzogiorno.

Visto la recessione, la crisi dei consumi e la sfiducia dei consumatori, la fiera si interpone affinché i prodotti e servizi vengono venduti direttamente dal produttore al consumatore, il cosiddetto sistema filiera corta.



Ditte partecipanti

In base ai dati ufficiali della manifestazione 2017, le ditte provenienti dal territorio comunale rappresentavano l’15%, mentre dalla regione Basilicata il 68%, e la restante 17% dall’Italia.



I visitatori

L’edizione del 2017 ha registrato una vera impennata delle presenze, essendo passati dalle 15 mila degli anni passati ai 25 mila visitatori. Essi sono giunti in gran parte dalla provincia di Potenza, si stima circa il 75 %, e la restante parte dalle provincie limitrofe;



La chiave del successo

La posizione geografica di Castel Lagopesole ed il castello Federiciano sono la chiave del successo sia per le fiere storiche che per la campionaria attuale.

Dal 2010 inoltre, con la nuova location della manifestazione, l’area paip Miracolo di Avigliano, ha contribuito a consolidare ed aumentare il successo dell’evento più atteso dell’anno.





Inaugurazione Evento

Venerdì 12 ottobre ore 19.00 alla presenza del Sindaco Vito Summa e Giunta comunale di Avigliano, consiglieri comunali, rappresentanti della Provincia di Potenza e della regione Basilicata, nonché di onorevoli e senatori della Repubblica Italiana e forze dell’Ordine Pubblico.



Orari apertura

La fiera resterà aperta tutti i giorni feriali dalle 16.30 alle 22,00 mentre la domenica riceverà il pubblico dalle 10.30 alle 13 e dalle 16.30 alle 22.30;

Chiuderà i battenti, domenica 21 ottobre alle ore 22.30.



Le novità del 2018

Nonostante la crisi nel settore edilizia, ma grazie agli incentivi derivanti dalla detrazione fiscale sulle ristrutturazioni e risparmio energetico, nel settore Commerciale e Artigianale della fiera, avremo tante offerte e novità che riguarderanno il settore del riscaldamento, del risparmio energetico e degli arredi.

Il settore Enogastronomico si è ampliata con una maggiore offerta di aziende Lucane, mentre non mancheranno i prodotti tipici di altre regioni limitrofe.

Il salone sposa, caratterizzato da un’area denominata NOZZEXPO – wedding Basilicata, conterrà tante offerte destinate ai futuri sposi presentate per la quasi totalità da aziende Lucane.

Il salone eventi ospiterà numerosi momenti di spettacolo, di concorsi e di sfilate di moda.

Infine, registriamo la presenza e la partecipazione della Camera di Commercio di Potenza, della CNA, della Confartigianato e della Confesercenti che hanno aderito all’iniziativa, oltre al patrocinio del comune di Avigliano.



Per qualsiasi altra informazione e per il programma completo degli eventi potete visitare il sito www.fierelucane.it o chiamare al numero verde 800910374





Programma eventi Fiera di Lagopesole 2018



(area eventi a partire dalle ore 19 circa)



VENERDI 12 OTTOBRE: Inaugurazione con le autorità politiche e forze dell’ordine



SABATO 13 OTTOBRE: Defilè MODA SPOSA e CERIMONIA a cura azienda presente in fiera (Marlen White di Potenza)



DOMENICA 14 OTTOBRE: Defilè MODA SPOSA e CERIMONIA a cura azienda presente in fiera (Helena Evento Sposa di Atella -PZ-)



LUNEDI 15 OTTOBRE: IX Festival “Make Up & Hair Style” - Nuove tendenze by Emodiva Academy – Parrucchieri & Estetica di Potenza.



MARTEDI 16 OTTOBRE: esibizione scuola di ballo, body fashion, discipline sportive, ospiti e attrazioni di arte varia



MERCOLEDI 17 OTTOBRE: Finalissima dello spettacolo 'LA CORRIDA DEL SUD' aspiranti artisti in cerca di successo



GIOVEDI 18 OTTOBRE: BABY DAY Bimbi in Festa con magia, sculture di palloncini, esibizione artisti e défilé moda bimbi Simpatiche Canaglie - San Nicola di Pietragalla





SABATO 20 OTTOBRE: Shooting curato da azienda presente in fiera “da Lella” di San Fele. A seguire Concorso di bellezza 'MISS & MISTER MEDITERRANEO NEL MONDO' con ospiti e attrazioni



DOMENICA 21 OTTOBRE: Défilé MODA SPOSA e CERIMONIA a cura azienda presente in fiera (Emozioni di Potenza)





* Prevista la partecipazione di altri ospiti del mondo dello spettacolo nel corso della Fiera.





Per il terzo anno consecutivo si consolida un rapporto di collaborazione con la Pubblipress srl nato con l'obbiettivo di offrire un...

