Secondo battesimo nella città dei Sassi per “Quando Lara Croft arrossì” di Isabella Marchetta edito da Altrimedia Edizioni. L'appuntamento è per venerdì 21 settembre alle 18,30 a Matera nella Biblioteca provinciale “T. Stigliani”. Un luogo simbolo per l'autrice che ha scelto di condividere due aspetti della ricerca: la comunicazione in archeologia e l’archeologia del paesaggio.

Saranno così raccontati in maniera colloquiale gli episodi descritti nel libro che celano, con esplicita leggerezza, argomenti archeologici dibattuti nei mondi accademici e nelle sedi specialistiche. È forse questo il valore intrinseco del libro più intenso: la fruibilità di quanto considerato avallo di pochi.



Isabella Marchetta dialogherà con Gabriella Lanzillotta di Altrimedia Edizioni e con Marco Di Lieto, archeologo di lunga esperienza sul campo, con una formazione nell’ambito della scienza del paesaggio antico.

Sarà una chiacchierata da caffè tra amici, l’incontro ha l'obiettivo di mostrare e dimostrare come i concetti espressi lievemente – anche quando riguardano una disciplina spesso considerata ostica come l'archeologia - non necessitino di semplificazioni per essere fruiti da chiunque sia dotato di curiosità e interesse: sarà sorprendente scoprire come trattando di archeologia si parli di contemporaneità e di vite vissute nel presente. Ecco allora che le distanze tra passato e presente si accorciano in un dialogo sul futuro.