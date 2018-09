Sabato 22 settembre 2018, alle ore 18:30, a Marconia, presso la sede dell’Associazione Culturale Ce.C.A.M., Gianfranco Blasi presenterà il suo nuovo romanzo “La croce diversa” pubblicato da Editrice Universosud di Potenza.

L’Autore fa muovere i suoi personaggi dentro un’epoca definita, a cavallo tra il 100 ed il 1100.

L’amore e fede, due dei più grandi pilastri dell’umanità, sono i protagonisti de La croce diversa, un racconto di fantasia, una storia avventurosa che incontra un personaggio storico realmente esistito, Gerardo de La Porta, santo protettore della città di Potenza. Lo sfondo delle Crociate è la cornice per le vicende dei protagonisti nati dalla penna di Gianfranco Blasi. Cavalieri e dame, càtari ed eretici, potenti famiglie nobiliari ed umili popolani vi trasporteranno in un mondo ricco di fascino.

L’Autore è presente in diverse antologie di prosa e di poesia. Fra le sue pubblicazioni ricordiamo: Per ogni visione un canto (Sud’Altro Editore 2002); Ed io plano (Erreci Editore 2002); 4 stagioni potentine (Editrice Universosud 2016); Taccuini parlamentari (Osanna Editore 2003); S’io fossi foco (Erreci Editore 2006); Trasgressioni amorose (Editrice Universosud 2017).

Ad introdurre la serata sarà Giovanni Di Lena (presidente Ce.C.A.M.), seguirà l’intervento di Novella Capoluongo (presidente Universum Academy Basilicata) e Pino Lettini ( assessore al Bilancio Comune di Pisticci); con l’Autore dialogheranno Leonarda Rosaria Santeramo (Dirigente MIUR) e Rosario Angelo Avigliano (Centro Studi Salinardi di Potenza); la lettura dei brani sarà a cura di Grazia Giannace, (vicepresidente Ce.C.A,M.).