Avrà luogo a Spinazzola (Bt), per la prima volta in Puglia, nei giorni 17-18 settembre 2018 il Premio Internazionale “Rosario Livatino-Antonino Saetta- Gaetano Costa”. Il Memorial giunto alla sua XXIV° edizione è a cura del Comitato Spontaneo Antimafia “Livatino - Saetta - Costa” di Riposto (Ct) Presidente dott. Attilio Cavallaro per la Puglia il giornalista Cosimo Forina. Durante la cerimonia saranno ricordati gli Agenti di Polizia Vito Schifani, Rocco Dicillo, Antonio Montinaro, Uomini della scorta del Giudice Giovanni Falcone vittime della strage di Capaci. A ricevere il premio sarà anche l’avvocata lucana Angela Maria Bitonti, specializzata in dirito dell'immigrazione, ‘’per il costante impegno- come recita la motivazione- nell’assicurare il diritto dei migranti, agendo contro ogni atto di discriminazione e per la tutela dei lavoratori stranieri’’.

Lunedì 17 Settembre 2018 ore 19:00 presso la Sala Innocenzo XII - Piazza Plebiscito di Spinazzola presentazione ed incontro con l’autore Salvatore Renna del libro autoprodotto “Un giudice ragazzino”.

Martedì 18 Settembre 2018 ore 9:00 presso l’Aula Magna dell’Istituto Comprensivo “Giuseppe Mazzini” saranno consegnate le pergamene all’Impegno Sociale 2018, a Istituzioni dello Stato e a Cittadini meritevoli, i quali attraverso il loro esempio sono riferimento di principi morali, di servizio verso la società.