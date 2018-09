Anche l’UNICEF parteciperà all’evento organizzato dalla Regione Basilicata per festeggiare l’inizio del nuovo anno scolastico, che si terrà lunedì 10 settembre alle ore 10,30 nella Scuola XVIII° Agosto 1860 dell’Istituto Comprensivo Torraca-Bonaventura di Potenza.



L’iniziativa rientra nell’Accordo di Programma regionale ‘Basilicata in Marcia per la Cultura’, con l’Unicef lead partner, firmato il 7 maggio scorso da oltre 40 partners, e diretto a coinvolgere i Giovani di tutte le Scuole di ogni ordine e grado della regione, attraverso laboratori Emozionali incentrati sull’Educazione all’Arte di Vivere.



“Sarà un’occasione importante – ha comunicato la presidente dell’Unicef Basilicata, Angela Granata - per sottolineare l’importanza assoluta che l’Educazione può svolgere per edificare una società migliore, improntata sui principi universali del rispetto delle persone e dell’ambiente, a partire proprio dai diritti fondamentali che devono essere riconosciuti e garantiti a tutti i bambini e a tutte le bambine del mondo. E, come sottolineato nell’Accordo ‘Marcia per la Cultura’, solo investendo in Cultura e assicurando il diritto dei bambini a essere ascoltati in tutti i processi decisionali che li riguardano, e il corrispondente dovere, per gli adulti, di tenerne in adeguata considerazione le opinioni, si potranno creare le basi per un modello di sviluppo etico-sostenibile. Solo così si potranno creare nuove prospettive per i giovani, che attraverso la diffusione di comportamenti più sani e corretti potranno contribuire a rinsaldare i legami con il territorio, rinforzare le identità locali e valorizzare il Patrimonio Culturale in nome del Bene Comune.”.



L’evento, aperto alla stampa, vedrà presenti Flavia Franconi, Vicepresidente della Regione Basilicata, Claudia Datena, Dirigente dell’Ufficio Scolastico Regionale, Marianna Catalano, Dirigente dell’IC Torraca Bonaventura, Angela Granata, Presidente regionale dell’Unicef, Marcello Ricciuti, Responsabile Hospice del S. Carlo di Potenza, Vito Marsico, Direttore generale della Presidenza della Giunta, Tomangelo Cappelli coordinatore regionale dell’Accordo ‘Marcia per la Cultura’.











