Dopo la pausa estiva sono tornati gli impegni nei concorsi in giro per l’Italia dei Lagotti romagnoli del rotondese Giovanni di Sanzo.

Questa volta l’intera “carovana” si è trasferita in Abruzzo per il “3° Raduno Nazionale Città di Avezzano”: una due giorni valida per il “Trofeo del Trentennale”.

La kermesse, organizzata dal “Club Italiano Lagotto”, vedeva in gara 70 Lagotti. Ieri, terzo posto per Aragon nella categoria “Giovani”: riservata ai cani di età compresa tra i 9 e i 18 mesi. Nella prova odierna, invece, il giovane cane da tartufo di Giovanni ha chiuso nono ma su 43 cani partecipanti.

Rispetto ai precedenti incontri, in questo mancava Iris (impegnata nella categoria Libera, per cani nati non prima di 15 mesi fa) perché incinta.

Adesso appuntamento a sabato 15 e domenica 16 settembre con due raduni internazionali in programma a Roma e Frosinone, con in palio anche il trofeo “Lazio Winner”, cui parteciperà ancora il solo Aragon.



Gianfranco Aurilio

lasiritide.it