Continua la rassegna Cibo per mente, il ciclo di appuntamenti organizzati dal Polo Museale della Basilicata nelle sedi dei due musei archeologici della Magna Grecia lucana, Metaponto e Policoro, per nutrire la mente e animare l’estate culturale dell’area.

E’ la volta del Museo Archeologico Nazionale della Siritide di Policoro dove, Lunedì 20 agosto p.v. alle ore 18,30 il professor Marco Aime – Docente di Antropologia Culturale presso l’Università di Genova, dialogherà con il suo “Cultura”.

Marco Aime, attento osservatore del diverso, con il suo saggio Cultura [ed. Bollati Boringhieri - 2013] riesce a comunicarci il volto sfaccettato e ambiguo della parola cultura in poco più di cento pagine, con un linguaggio chiaro e appassionato, con rigore metodologico e soprattutto con una grande apertura mentale e una rara empatia nei confronti dell’«altro», unico requisito davvero necessario per evitare di cadere in millantate «guerre tra culture». Di «cultura» nel tempo sono state date definizioni diverse, per tentare di imbrigliare un concetto così deformabile. Eppure viviamo di cultura e la invochiamo spesso.



L’emotività del racconto, amplificata dai colori del tramonto, stimolerà le menti perché «non vi è nulla nell’intelletto che non vi sia entrato attraverso i sensi» per dirla con Popper.



Ad accompagnare questo dialogo ci saranno alcune eccellenze enogastronomiche locali che completeranno il momento di condivisione legata ai concetti di cultura, territorio e cibo.



Ed a conclusione un breve tour nel museo che ospita l’iniziativa legherà quest’esperienza al grande patrimonio museale della Magna Grecia lucana.



Prossimo appuntamento alle Tavole Palatine, Mercoledì 28 agosto, alle ore 21.00 Sotto il cielo delle Tavole Palatine, in collaborazione con il Planetario di Anzi.



Ingresso libero.