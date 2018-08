Al Metaponto Beach Festival approda l'hip hop, con nomi di tutto rispetto: Ensi e Moddi al microfono, Dj Makdid e Macro Marco in consolle si esibiranno nella seconda serata della kermesse musicale, in programma sabato 18 agosto, al castello Torremare di Metaponto, a partire dalle ore 21:30.



La crew formatasi a Milano in occasione del “Red Bull Culture Clash 2017” presenterà la sua speciale selezione, un miscuglio micidiale di reggae, rap e dancehall, freestyle e juggling nella loro massima espressione, classici e sperimentazioni.



Capitanata da Macro Marco - uno dei punti di riferimento della Black Music italiana, con ormai consolidati rapporti anche con l'Europa, e importante regista del rap underground - quella dei Real Rockers è una squadra d'eccezione che promette un live davvero unico e imperdibile: attenti alle nuove sonorità della black music internazionale, ma con un'impronta sempre classica, i quattro regalano uno show dove difficilmente si riesce a stare fermi.



L'hip hop terrà banco anche nella traccia di apertura della seconda serata del festival, affidata a sedici tra i migliori freestyler del Sud Italia, selezionati dal team del MBF in collaborazione con Feel Good Jam, i quali si “daranno battaglia” sul palco del castello di Torremare, nell'ambito del “Meridional freestyle Reunion”.



Inoltre, presso il lungomare di Metaponto, proseguiranno i laboratori gratuiti di circo, per ragazzi e bambini, a cura di Circo LaboratorioNomade, in programma a partire dalle ore 17:30.



Il Metaponto Beach Festival - organizzato dalle associazioni Krikka di Bernalda e Multietnica di Potenza, con il sostegno di Comune di Bernalda e Regione Basilicata - si concluderà domenica 19 agosto con la Meridionale Reggae Reunion. Informazioni più dettagliate e aggiornamenti sono disponibili sul sito ufficiale www.metapontobeach.it e sulla pagina Facebook “Metaponto Beach Festival”.