L’Associazione Culturale “90Network.fm”, in collaborazione con l’Associazione Culturale “A Castagna Ra Critica”, entrambe con sede a Lagonegro, presentano FaVolando, manifestazione che si terrà a Lagonegro il 20 agosto a partire dalle ore 17.

L’evento, rivolto ai bambini e ai “diversamente adulti”, ospiterà laboratori didattici e creativi in cui i bambini si cimenteranno, con la supervisione di guide esperte, nella realizzazione di fiabe con materiali di riciclo. L’associazione materana Giallo Sassi allestirà un laboratorio di aquiloni, che i bambini stessi potranno realizzare. Ospiti dell’evento saranno le Associazioni Lucania Cuore e ANPAS Latronico-Lagonegro, che allestiranno dei point informativi su iniziative di interesse pediatrico. Vigileranno i volontari dell’Associazione nazionale Carabinieri- sez. di Lagonegro; l’associazione sportiva F6 Passione Calcio; e la scuola ASD Dance Academy .

In un’ambientazione da favola, i bambini potranno incontrare incontrare il Gatto con gli stivali, Pinocchio, Alice, Biancaneve ed altri fantastici amici ed ascoltare le loro storie.

Saranno ospiti della giornata alcuni autori di favole, Elisa Conte, Franca Iannuzzi e Walter Molfese, Elena Opromolla, Rita Tulelli, Fabiana Santangelo, la cooperativa Nove Rose, che presenteranno le loro opere che trattano vari temi quali il rispetto per la natura, il bullismo e l’integrazione; il direttore de “L’Eco di Basilicata” con alcuni fumetti pubblicati dalla testata giornalistica.

La manifestazione si svolge sotto il patrocinio del Comune di Lagonegro, del Garante dell’Infanzia e dell’Adolescenza della Regione Basilicata, e dell’Ente Parco Val d’Agri-Lagonegrese.