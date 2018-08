Dal 19 al 21 agosto ritornano sui tre canali principali RAI gli spot “#BecomeCulture - Matera Basilicata 2019” realizzati dall’Agenzia di Promozione Territoriale nell’ambito del Protocollo di Intesa siglato tra Regione Basilicata e Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Si tratterà, come comunicato all’APT da Palazzo Chigi, di 5 passaggi al giorno su RAIUNO, RAIDUE e RAITRE dello spot realizzato dal regista Alessandro Piva, aggiudicatario di una procedura di selezione che l’Agenzia turistica lucana ha indetto in collaborazione anche con la Fondazione Matera-Basilicata 2019.

“Dopo la prima programmazione durata 15 giorni a luglio, che aveva fatto registrare oltre 145 milioni di contatti lordi, – afferma il direttore generale APT Mariano Schiavone – questo nuovo rilancio si innesta in una stagione turistica in corso che in Basilicata sta facendo registrare un clima più che positivo. Si registra infatti una crescente attenzione che, innanzitutto grazie alla forza comunicativa di Matera, si presenta con una offerta unica e variegata che va dal mare ai borghi, dall’outdoor nella natura e nei parchi fino all’enogastronomia di qualità, con la possibilità di fruire di eventi ed attrazioni che fanno della nostra regione una novità da scoprire ed apprezzare da parte del viaggiatore contemporaneo”.

Info su www.basilicataturistica.it