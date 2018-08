Il 17 e 18 agosto la Pro Loco di Acerenza “Città Cattedrale” proporrà a turisti e concittadini la V Edizione del Festival dei Prodotti Tipici nella magnifica cornice del Centro Storico di uno dei borghi più belli d’Italia. La manifestazione coinvolgerà numerosi ristoratori e commercianti di Acerenza che presenteranno i loro menù tipici, le bontà gastronomiche del territorio e non solo, tutto contornato da animazione ed ottima musica. Il 17 agosto alle ore 19 in Largo Assunzione di Maria Vergine, prima dell’inaugurazione della serata, verrà presentato il volume “Sapori d’Altri tempi: le ricette della tradizione acheruntina” un libro realizzato dalla Pro Loco, in collaborazione con la professoressa Del Puente dell’Unibas coordinatrice di “ALBA. Progetto Atlante Linguistico della Basilicata” che si è occupata della revisione dei titoli in dialetto, nel quale sono racchiuse tutte le ricette della cultura enogastronomica locale e le foto di ognuna di esse. Ottimo cibo, buona musica e una scenografia mozzafiato accompagneranno i visitatori in un percorso culinario curato nei minimi particolari.

Appuntamento ad Acerenza il 17 e 18 agosto dalle ore 19 nel borgo antico.