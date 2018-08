Terzo appuntamento per ‘Cantine in festa’, l’evento che la città di Rionero dedica – il 25 e 26 agosto – al suo prodotto d’eccellenza, l’Aglianico del Vulture, e al recupero delle cantine urbane.

Si tratta di un progetto-evento che coinvolge le case vinicole della zona e punta alla valorizzazione degli antichi ‘facili’, cantine scavate nella pietra vulcanica e disposte in forma circolare, quasi a creare una conca naturale che in dialetto è nota come ‘vacil’, cioè bacinella.

La Pro Loco di Rionero, che ha ideato e fortemente voluto l’iniziativa, è impegnata da anni in questo recupero, anche se molto resta da fare. L’area in questione – nota come Piano delle cantine M. Catenacci Rubino – è rimasta abbandonata per decenni, tornata sotto ai riflettori grazie all’impegno della Pro Loco e della locale amministrazione comunale.

“Occorre una sana bonifica dell’area” ha dichiarato il presidente Christian Strazza “e una costante manutenzione. Per questo ogni anno proponiamo nuove idee e nuovi coinvolgimenti di partner pronti a investire risorse in un’area tanto preziosa per la comunità”.

“Con orgoglio” ha aggiunto Strazza “possiamo annunciare di aver recuperato altri due ‘facili’ e riapriremo anche la chiesa di San Pasquale. A piccoli passi, restituiamo un patrimonio storico di immenso valore”.

Sono quindici le aziende presenti quest’anno, tra cui quelle di ATI Vivi Vulture che accompagneranno il calore dell’Aglianico con gustosi piatti della tradizione culinaria locale, per un percorso enogastronomico che mira all’eccellenza e alla tipicità. Il tutto condito da tanto divertimento e musica dal vivo.



Gli stand seguiranno i seguenti orari di apertura:



- Sabato 25 agosto, dalle ore 20.00 alle ore 01.00

- Domenica 26 agosto, dalle ore 19.00 alle ore 24.00



Novità assoluta di questa edizione sarà il giro panoramico in elicottero sul Vulture, i Laghi di Monticchio e l’area di produzione dell’Aglianico: un volo mozzafiato sulle bellezze naturalistiche del territorio e sull’operosità dei suoi abitanti.

Per prenotare il giro panoramico occorre telefonare al numero 3899141559.



‘Cantine in festa’ è un evento organizzato dalla Pro Loco di Rionero, in collaborazione con l’amministrazione comunale, APT Basilicata, Vivi Vulture e Naturavventura.