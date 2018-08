#GustoBasilicata - Dove andiamo stasera? Appuntamenti dal 13 al 17 agosto 13/08/2018 Nella settimana ferragostana si concentrano, nel territorio regionale, numerose iniziative dedicate ai prodotti tipici e dell’agroalimentare lucano. La mappa #GustoBasilicata è disponibile sul portale regionale e al link



http://bit.ly/MappaGustoBasilicata2018





A disposizione di tutti gli appassionati di enogastronomia e prodotti tipici il calendario regionale con le iniziative di promozione e valorizzazione nei Comuni di Basilicata. Di seguito le prossime iniziative consigliate per un turismo all’insegna del buon mangiare e del buon bere lucano dal 13 agosto al 17 agosto (si consiglia di visitare i social e i siti dei comuni e delle Proloco interessate, per le informazioni di dettaglio).





Iniziamo con #BereBasilicata, per gli appassionati del vino di Basilicata.



Due appuntamenti: dal 12 al 15 agosto, a Sant’Angelo Le Fratte si svolge in uno straordinario scenario naturale, la manifestazione annuale di Cantine Aperte.



Mentre dal 17 al 19 agosto a Barile si terrà “Cantinando Wine&Art”, tradizioni popolari ed enogastronomia ad animare il Parco delle Cantine.





Tante le iniziative previste questa sera, lunedì 13 agosto.





A Viggiano, la tradizionale Festa del Ferricello, che ha la denominazione di prodotto De.Co.





A Castelluccio Inferiore, la Sagra della Patata con rivisitazione di ricette tradizionali e nuovi piatti, in Largo San Nicola a partire dalle ore 20.





A Spinoso si rinnova viaggio nella storia dei sapori di una volta con l’evento enogastronomico “Alla ricerca dei sapori perduti”.





A San Cataldo di Bella, il “Sentiero del pane” prevede due percorsi, uno gastronomico ed uno artistico-culturale.





A Castelsaraceno si terrà la “Festa del centro storico” con degustazioni di prodotti della tradizione nei vicoli.





A Chiaromonte è previsto il “Festival delle tradizioni e della musica popolare”, famoso per il “Giro delle Cantine”, incantevoli scenari e sapori unici e coinvolgenti.





A Corleto Perticara, "Musica sotto le stelle”, notte di musica e del cibo lucano.





A Ferrandina sarà la serata dedicata al Majatica Jazz Festival con musica, mostre, teatro, enogastronomia e un’unica regina, la Majatica, la pregiata qualità di ulivo che punteggia le colline del comune.





A Gorgoglione la serata è dedicata alla Sagra dell’involtino.



Nelle due serate, 13 e 14 agosto sono previste a Lagonegro la Sagra dell’emigrante, a Rotonda la Festa di Rotonda e a Tolve la Passeggiata nel Gusto alla riscoperta di antichi sapori.





Iniziative previste martedì 14 agosto.





A Irsina, l’Incanto di un borgo, percorsi enogastronomici per le vie del centro storico.





A Carbone, "Cultura, tradizioni e cibo: i prodotti PAT di Carbone”.





A Chiaromonte, la Sagra Lagane e Fasul.





A Marsicovetere, la Sagra del Tartufo.





A San Severino Lucano, l’itinerario gastronomico.





A Senise, la Sagra du Frizzul con mollica e peperoni cruschi.







Iniziative previste giovedì 16 agosto.





A San Costantino Albanese, atmosfere e sapori arbreshe con l’iniziativa “Tumac me Kurriz derku - Fritullat dhe vrazholla”.





A San Severino Lucano, la Sagra di Rascatiegd.







Iniziative previste venerdi 17 agosto.





A Castronuovo Sant’Andrea, la Sagra delle Torte.





A Episcopia, la Sagra della Tapanedda.





A Filiano, la Giornata Tipica del Mietitore Lu Muzz’c.





A Lavello, il percorso enogastronomico.





A Grottole, la festa medievale con percorso enogastronomico, Cryptulae MCLIV.





Due giornate, il 17 e 18 agosto a San Severino Lucano, dedicate alla Sagra della Patata.

Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 13/08/2018 - #GustoBasilicata - Dove andiamo stasera? Appuntamenti dal 13 al 17 agosto

Nella settimana ferragostana si concentrano, nel territorio regionale, numerose iniziative dedicate ai prodotti tipici e dell’agroalimentare lucano. La mappa #GustoBasilicata è disponibile sul portale regionale e al link



http://bit.ly/MappaGustoBasilicata2018 -->continua 13/08/2018 - Ulderico Pesce a Calvera domani 14 agosto

Domani agosto, alle ore 21, a Calvera, in scena lo spettacolo “La notte dei Palazzi bianchi”, con la compagnia di Ulderico Pesce. Narra l’arrivo dei monaci Greco Bizantini lungo il fiume Serrapotamo, la nascita del Monastero di Sant’Andrea a Calvera, l’organiz...-->continua 13/08/2018 - Vietri di Potenza,Ferragosto in Strada

Da oggi, 13 agosto e fino al 15 agosto si svolgeranno gli eventi del Ferragosto in Strada di Vietri di Potenza. Si tratta di una manifestazione, organizzata dalla Pro-Loco con il Patrocinio del Comune di Vietri di Potenza, che vede l’animazione dell’intero co...-->continua 13/08/2018 - Musei Fuori Orario. Spettacoli sotto le stelle, "Concerto Orchestra Bottone

Continua il successo della rassegna estiva Musei Fuori Orario. Spettacoli sotto le stelle [luglio – settembre 2018], in corso a Matera, sulla Terrazza Palazzo Lanfranchi e nel Giardino Ridola, promossa dal Polo Museale della Basilicata con la collaborazione de...-->continua E NEWS