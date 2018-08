A Sarconi, il 18 e 19 agosto, la XXXVII Sagra del Fagiolo IGP 13/08/2018 La Sagra del Fagiolo di Sarconi è arrivata quest’anno alla sua XXXVII edizione e con tanta soddisfazione siamo lieti di ospitarvi, ancora una volta, nel nostro borgo conosciuto come la “Capitale Europea del fagiolo”.

La sagra è ormai un evento di buona risonanza mediatica (anche nazionale) e di ampia partecipazione (nell’ultima edizione 30.000 presenze in due sere), nonché una delle sagre più longeve d’Italia.



Una kermesse con una data fissa ormai da una decina d’anni: 18 e 19 agosto. Tutta dedicata a “Sua Maestà” il Fagiolo di Sarconi, prodotto d’eccellenza della gastronomia lucana e italiana, una vera star nel settore, marchio Igp (Indicazione geografica protetta) da più di venti anni, ovvero dal luglio 1996.



Il punto di partenza è sicuramente la gastronomia. Soltanto dopo arrivano le mostre, il cabaret, gli spettacoli di strada, la musica e il folklore. Tutto per strada, tutto rigorosamente senza biglietto d’ingresso. Tutto “ispirato” al fagiolo e al fascino semplice e genuino di un prodotto e di una comunità particolarmente effervescenti.

La Sagra ha pressappoco l’età di molti dei ragazzi che oggi la tirano su. Nacque per celebrare il prodotto tipico che col tempo sarebbe diventato il vero e proprio brand di una comunità che punta a diventare la “Capitale del Gusto Lucano”.



Eventi come la Sagra del fagiolo di Sarconi servono proprio a questo, a mantere i riflettori accessi su prodotti di nicchia che posso dare tanto all’economia della nostra Regione, puntando sullo sviluppo di un economia legata all’agricoltura ed al turismo enogastronomico. Un appuntamento che può essere di richiamo per un turismo culturale che guardi alle tipicità della Basilicata e inserirsi a pieno titolo in un filone più ampio di valorizzazione dei tratti peculiari della Val D’Agri. Ma anche un volano per l’economia locale, oltre che un esempio di come una realtà dai piccoli numeri riesca a tirar su in proprio un prodotto culturale, simbolico, economico, partendo dalle sue semplici tipicità e investendo sulle sue qualità.



Testimonial dell’evento quest’anno è la conduttrice televisiva, radiofonica ed ex modella italiana Manila Nazzaro. Miss Italia ’99 taglierà il nastro della ormai prossima edizione, portando un tocco di grazia ed eleganza alla kermesse. Top artists di quest’anno: Briganti di Terra d'Otranto e Officine Popolari Lucane di Pietro Cirillo



Una Sagra quindi dedicata alle eccellenze lucane, e che ancora una voltà farà sponda con un’altra “capitale lucana”, Matera Capitale europea della Cultura nel 2019, rafforzando ancora di più il rapporto inscindibile tra cultura ed enogastronomia.



Oltre ai piatti must della tradizione, diverse novità nelle proposte culinarie: dalla zuppa di fagioli con cicoria e pane fritto, alle mezze maniche con fagioli e gamberetti, passando per una zuppa con salsiccia sbriciolata e fiocchetti di caciocavallo, per finire con una delle novità più interessanti, la birra al fagiolo "Let it Bean".

Non resta, dunque, che lasciarsi guidare dalla stella cometa del gusto per assaporare tutte le pietanze, rigorosamente a base di fagiolo, preparate ad arte dai ristoranti della zona.



Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 13/08/2018 - Vietri di Potenza,Ferragosto in Strada

Da oggi, 13 agosto e fino al 15 agosto si svolgeranno gli eventi del Ferragosto in Strada di Vietri di Potenza. Si tratta di una manifestazione, organizzata dalla Pro-Loco con il Patrocinio del Comune di Vietri di Potenza, che vede l’animazione dell’intero corso della picco...-->continua 13/08/2018 - Musei Fuori Orario. Spettacoli sotto le stelle, "Concerto Orchestra Bottone

Continua il successo della rassegna estiva Musei Fuori Orario. Spettacoli sotto le stelle [luglio – settembre 2018], in corso a Matera, sulla Terrazza Palazzo Lanfranchi e nel Giardino Ridola, promossa dal Polo Museale della Basilicata con la collaborazione de...-->continua 13/08/2018 - Notte Bianca 2018 – Acerenza

Grande attesa anche per quest’anno per la “Notte Bianca” giunta alla sua V edizione. La Pro Loco di Acerenza propone un evento ricco di appuntamenti cercando di accontentare tutte le fasce d’età. Il Magic Man Show aprirà la serata con uno spettacolo dedicato a...-->continua 13/08/2018 - Ferragosto a Colobraro con la magia della musica di Pietro Cirillo

Ancora nessun programma per Ferragosto? Allora andate … a quel paese. Tra le viuzze e i vicoli del borgo di Colobraro si sogna anche il 15 agosto. Questa volta con la musica, però.

Il viaggio tra “Magico e fantastico”, in scena come sempre tutti i mart...-->continua E NEWS