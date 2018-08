Scenari incantevoli, sapori unici, folklore e tanto divertimento. Giunge così alla XIVª edizione l’attesissimo “Festival delle tradizioni e della musica popolare”che puntualmente si terrà il 13 agosto a Chiaromonte.

L’evento, promosso dalla Proloco “Le Torri” presieduta da Vincenzo De Salvo, con il patrocinio dell’amministrazione comunale, l’APT e la Regione Basilicata, prenderà il via alle ore 17.30 dalla centralissima Piazza Garibaldi per snodarsi lungo le vie delle “grutt”, le caratteristiche cantine scavate nella roccia, nelle quali si potrà degustare una miriade di prodotti tipici annaffiati dal buon vino chiaromontese. In alcuni punti del percorso saranno allestiti anche degli stand di artigianato locale e gastronomia.

Alle ore 23, la manifestazione si sposterà nel suggestivo e maestoso

“Parco della Spiga”, simbolo storico di Chiaromonte, nonché baluardo della fortezza medioevale prima della famiglia normanna Clermont e in seguito retta dalla famiglia dei Sanseverino, che ospiterà il “Trio Tarantae” per un entusiasmante concerto di musica popolare mediterranea a base di tammuriate, pizzicche, fronne, con le chitarre battenti, le fisarmoniche e i tamburi e con le parole di amore, di passione e soprattutto, di amare migrazioni.

“Unico nel suo genere e nella conformazione- spiega Vincenzo De Salvo- il festival, evento cardine del nostro calendario di manifestazioni estive, nasce dal presupposto di conservare la tradizione, l’importanza delle grotte e di chi nel tempo le ha abitate, vissute, sfruttate. Ogni anno- conclude il presidente- questo viaggio nel tempo a contatto diretto con la vita contadina in grotta, attrae centinaia di turisti da ogni parte d’Italia i quali riscoprono abitudini, usi, costumi e sapori antichi in chiave teatrale ed artistica”