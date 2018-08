Visto il grande interesse riscontrato, Total E&P Italia ha deciso di far proseguire le visite del centro olio anche per tutto il mese di agosto; confermato anche il servizio navetta gratuito.



L段niziativa 撤orte Aperte a Tempa Rossa, inaugurata nel 2017 e ripresa alla fine di giugno 2018 proseguir per tutto agosto, permettendo agli abitanti della regione Basilicata di osservare direttamente, e da vicino, il centro olio e tutte le altre nuove infrastrutture realizzate del progetto Tempa Rossa.

Nel corso delle visite i cittadini possono vedere anche le nuove palazzine uffici e servizi che comprendono, oltre agli uffici per gli operatori, anche sale riunioni, sale per gli ospiti, sala ristorante, un centro medico di pronto soccorso all誕vanguardia.

Per prenotare la visita scrivere all段ndirizzo email: prenotazioni@total.com oppure chiamare il numero 340 73 62 452, attivo dal luned al venerd dalle ore 9.30 alle 12.30 e dalle 14:30 alle 16:00.

Le visite partono ogni gioved alle ore 09:00 dall誕rea PIP di Guardia Perticara tramite un servizio di navetta gratuita. I visitatori vengono accompagnati da guide e tecnici specializzati.



Informazioni su Total E&P Italia



TOTAL E&P Italia S.p.A. la filiale italiana operante nel settore dell弾splorazione e produzione del gruppo TOTAL S.A., uno dei primi 5 gruppi petroliferi mondiali.

Negli ultimi 50 anni il gruppo TOTAL, attraverso le sue filiali italiane, stato partner o operatore in oltre 300 permessi di ricerca o concessioni di coltivazione. Il gruppo TOTAL ha partecipato all誕cquisizione di 50.000 km di linee sismiche e alla perforazione di circa 500 pozzi, di cui 200 come operatore.

Nella regione dell但ppennino meridionale dove la Societ ha attualmente concentrato la sua attivit, e particolarmente in Basilicata, TOTAL E&P Italia S.p.A dispone di 6 permessi di ricerca e/o concessioni di cui tre come operatore.

In Basilicata TOTAL E&P Italia S.p.A, con il 50% di partecipazione (25% Shell e 25% Mitsui E&P Italia B S.r.l.), operatore della concessione Gorgoglione (MT), dove nel 1989 stato individuato il giacimento di Tempa Rossa.



Informazioni su Total



Total un gruppo energetico integrato globale, una compagnia petrolifera e di gas leader a livello internazionale, uno dei principali attori nelle energie a basse emissioni di carbonio. I nostri 98.000 dipendenti si impegnano per a un'energia migliore, pi sicura, pi pulita, pi efficiente, pi innovativa e accessibile a quante pi persone possibile. Il Gruppo Total, presente in oltre 130 paesi in tutto il mondo, focalizzato ad assicurare che le sue attivit apportino effetti positivi sia dal punto di vista economico, che sociale e ambientale.