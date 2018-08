In una piazza Maria SS di Anglona gremita, si è svolto ieri l’atteso e prestigioso Premio Rabatana, riconoscimento attribuito a varie personalità lucane e locali, che si sono contraddistinte con il loro lavoro nel corso di questi anni.

Il Premio, giunto alla sua seconda edizione, è rivolto a coloro che si sono distinti per le loro qualità professionali e per la particolare sensibilità nelle azioni rivolte a valorizzare la Città di Tursi. È un plauso a coloro che si sono prodigati per la Rabatana affinchè diventasse un centro attrattivo per la sua storia, le tradizioni e ciò che ancora cela per la meraviglia che esprime.

Nella scorsa edizione, i riflettori si sono accesi sulla Rabatana come patrimonio dell’Unesco, su proposta della Regione Basilicata insieme alle Rabatane di Pietrapertosa e Tricarico.

La serata di ieri è stata ricca e ben assortita ed ha visto la presenza di numerosi ospiti di spicco del panorama politico, culturale e religioso della nostra regione.

Dal neo senatore Pasquale Pepe al Vescovo della Diocesi di Tursi-Lagonegro Vincenzo Orofino, passando per il cittadino onorario della Città di Pierro il prof. Luigi Serra fino ad arrivare a vari rappresentanti della Regione Basilicata.

Ad aprire lo spettacolo sono stati i componenti dell’azienda MG Communication che hanno consegnato un defibrillatore da installare proprio nel borgo arabo-normanno, nell’ambito del progetto “cuore Nostro”.

Le premiazioni, condotte in maniera magistrale dalla giornalista Annamaria Sodano con la partecipazione del comico lucano Dino Paradiso, hanno preso il via con il giovane Luca Digno, campione d’Italia con la Stellazzurra Roma premiato dal consigliere regionale Aurelio Pace.

A seguire sono saliti sul palco il giornalista e storico locale Salvatore Verde premiato dall’Assessore regionale Roberto Cifarelli, la giornalista Katrin Bove premiata dal senatore Pasquale Pepe, il maestro Luigi Caldararo premiato dal prof. Luigi Serra, l’imprenditore Antonello De Santis premiato dal Vescovo della Diocesi Tursi-Lagonegro Vincenzo Orofino con il Sindaco di Bernalda Domenico Tataranno, il designer Vincenzo Missanelli premiato dal Presidente Anci Basilicata Salvatore Adduce e dalla responsabile dell’ufficio cultura e turismo della Regione Basilicata Patrizia Minardi, i fratelli Filippo, Vincenzo e Paolo Popia premiati dall’avv. Antonio Di Sanza e dal vicesindaco Antonio Caldararo, l’inviato Rai Pino Di Tommaso premiato dall’ex parlamentare Cosimo Latronico con l’assessore comunale Maria Anglona Adduci ed infine la funzionaria Onu Marilia Di Noia premiata dal Presidente della Provincia di Matera Francesco De Giacomo e dal Sindaco Cosma.

Durante la serata si sono susseguiti anche gli intermezzi musicali degli artisti Tatiana Tarsia e Rocco Pitrelli oltre al Coro Polifonico Regina Anglonensis diretto dal maestro Francesco Muscolino.

La serata si è conclusa con i saluti del Sindaco e l’esilarante comicità di Dino Paradiso che ha saputo calamitare l’attenzione della piazza nonostante l’ora tarda. Anche quest’anno una sfida vinta quella dell’organizzazione del Premio Rabatana che vi da appuntamento all’anno prossimo.