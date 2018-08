Anche quest’anno a Teana si è rinnovato il rito antichissimo della tradizione popolare legata al culto della Madonna delle Grazie e di Sant’ Antonio. La presenza di macchine processionali trasportate in testa dalle donne o a spalle da più portatori come i classici ceri o le ... -->continua

“Megale Hellas Experience”: un nuovo viaggio nel tempo sta per cominciare. “Il Sogno degli Dei”, lo spettacolo teatrale itinerante all’interno dei parchi archeologici, ideato e diretto da Giuseppe Ranoia su drammaturgia di Emanuele Asprella e dello stesso Ran... -->continua

Si è tenuta mercoledì 8 agosto nella piazzetta antistante la sede comunale di Sant’Angelo le Fratte la settima edizione della rassegna cinematografica di cortometraggi lucani “Corti in Cantina”, ormai appuntamento consolidato di cinema estivo in Basilicata. <... -->continua