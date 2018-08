A Brindisi di Montagna tornano i briganti. Lo scenario è quello suggestivo del Parco della Grancia, la storia quella affascinante e crudele come poche del Brigantaggio nel Mezzogiorno d’Italia. Dall’11 agosto sino al 15 settembre nel più grande Parco Storico Rurale e Ambientale d’Italia, i visitatori potranno assistere al più importante Cinespettacolo che sia mai stato realizzato sulla storia del Brigantaggio. Concepito per rappresentare in chiave moderna la dimensione sociale, culturale e storica della civiltà rurale, il Cinespettacolo “La Storia Bandita” con la collaborazione del maestro Carlo Rambaldi, vincitore di tre premi Oscar, e la regia di Victor Rambaldi, è prodotto dal Consorzio Eccellenze Turistiche Italiane (ETI) con il contributo della Regione Basilicata, del Comune di Brindisi Montagna e dell’Associazione di Volontari “Amici della Grancia”. Il programma dell'edizione 2018 è stato presentato a Potenza in una conferenza stampa. Uno spettacolo per far rivivere il fenomeno del Brigantaggio attraverso le ragioni e le storie dei vinti, rileggere gli avvenimenti di una delle pagine più oscure e affascinanti della storia dell’Italia post-unitaria, mai del tutto compresa, con la scoperta del mondo rurale lucano, della sua identità e delle sue inconfondibili radici. “Il Cinespettacolo è un connubio tra musical, cinema e teatro – ha spiegato il direttore del Consorzio Eti, Mariano Izzo - che in 18 anni ha portato circa 500 mila visitatori, con 500 effetti pirotecnici, 400 fari teatrali e cinematografici, un impianto sonoro immersivo multitraccia con 12 sorgenti, proiezioni di grandi immagini sulla roccia e su schermo d'acqua, su una scena di 25 mila metri quadri, e con un'originale colonna sonora firmata da musicisti italiani come Lucio Dalla, Antonello Venditti, Eddy Napoli, impreziosita dalle voci di noti attori come Michele Placido, Orso Maria Guerrini, Paolo Ferrara, Lina Sastri”. Effetti speciali abbelliscono le scene impreziosite anche da proiezioni di grandi immagini sulla roccia e su di uno schermo d’acqua oltre che da giochi pirotecnici. "Abbiamo voluto offrire un programma - ha aggiunto il direttore del Parco, Nicola Manfredelli - adatto a tutte le età e alle famiglie, che possono trascorrere una giornata intera alla Grancia, nel verde e nelle meraviglie del cuore della Basilicata". Il Parco Storico Rurale e Ambientale della Grancia, oltre ad ospitare l’unico Cinespettacolo in Italia, offre un ricco programma di eventi e di attività di carattere culturale, ludico e gastronomico. Numerose le attrazioni per le famiglie: il teatro falconeria a cura dei maestri falconieri della BitMovies, la fattoria degli animali, i “Laboratori del Gusto”, la cucina storica del 1800 e quella del ‘500 presso il borgo dei sapori, gli antichi giochi della ruralità, la ricostruzione di un accampamento militare borbonico veritiera riproduzione storica sulla vita della milizia borbonica curata dai Rievocatori Milites Luci, lo spettacolo teatrale "Il monacello" a cura di Botteghe Invisibilie STI Spazio Teatro Instabile HDUEteatrO, la scuola pratica di falconeria, l’appuntamento con la “fiaba del bosco” a cura del trio comico lucano “La Ricotta”, il Rural Fitness, e per finire le novità della stagione 2018 ovvero il “Fabuleum” del Popolo dei Cafoni, la clessidra culturale e il bosco culturale, rassegna storico-culturale a cura dello scrittore Pino Aprile e di Nicola Manfredelli. Un affascinante e suggestivo viaggio nella natura e nella storia attraverso il più grande evento artistico italiano nel campo dell’animazione storico-culturale e dell’identità territoriale.