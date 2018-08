Il Vulcanica Live Festival torna il 23 e 24 agosto a Rionero in Vulture (Potenza 9/08/2018 Il 23 e 24 agosto due serate imperdibili a Rionero in Vulture presso Palazzo Giustino Fortunato

Appuntamento storico nel panorama musicale del Sud Italia, il Vulcanica Live Festival torna il 23 e 24 agosto a Rionero in Vulture (Potenza) e quest’anno festeggia l’importante tappa del suo ventesimo anniversario con due serate imperdibili nella cornice di Palazzo Giustino Fortunato a partire dalle ore 21:00.

Ad aprire la prima serata sarà il lirismo pungente ed efficace di The Personagg, vincitore dell'Italia Wave Basilicata nel 2008, che torna a calcare il palco del Vulcanica dopo la sua ultima esibizione nel 2011, presentando in versione acustica alcuni brani tratti dall'album "Tranquillo is dead", di prossima uscita. La sua esibizione farà da anteprima al particolarissimo progetto piano e voce, permeato di una veste più intima e coinvolgente, che vedrà protagonista Lorenzo Kruger, autore e cantante dei Nobraino.

Nella seconda serata il sipario sarà aperto dell’indie rock intriso di sonorità americane degli Epoche', Best Band Arezzo Wave Basilicata nel 2017. A seguire, saliranno sul palco due fra i più grandi, talentuosi e sensibili artisti della scena musicale italiana: Marina Rei e Paolo Benvegnù. Dopo essersi "incontrati" in varie e sempre memorabili occasioni, daranno vita ad un progetto particolarissimo e dal grande impatto emotivo, "Canzoni contro la Disattenzione", fra brani inediti, riletture di classici della musica italiana e momenti significativi dei rispettivi repertori.

Organizzato dall’Associazione Culturale Vulcanica, che opera in percorsi artistici e culturali nel territorio lucano del Vulture, il Vulcanica Live Festival ha raggiunto nel corso dei suoi 20 anni prestigiosi traguardi, con oltre 16.000 spettatori, 80 produzioni e 110 artisti ospitati, tra giovani emergenti, gruppi locali e grandi nomi del calibro di Fabio Concato, Erica Mou, Danilo Rea, Cristina Donà, Nicola Piovani, Brunori Sas, Paolo Fresu, Paolo Benvegnù, Ludovico Einaudi, Stefano Bollani, Giovanni Allevi, Afterhours, Max Gazzè, Bandabardò, Radiodervish. Laboratorio artistico in cui si avvicendano musicisti, attori, scrittori e creativi, il Vulcanica Live Festival è un contenitore di performance uniche e un crocevia di molteplici stili musicali, dal grande rock italiano al raggae alla musica etnico- mediterranea, passando per il combat-folk e il panorama contemporaneo, fino ad approdare al grande Jazz internazionale.

Ad affiancare il Festival nel suo lungo percorso, ci sono importanti attività parallele come "Bambini in Fiore”, il centro estivo per la creatività dedicato ai bambini dai 5 ai 12 anni, che punta a formare gli “abitanti culturali” in vista di Matera 2019; " Canzoni nell'Appartamento", progetto che unisce musica da camera e poesia in un contesto di intensa convivialità; “Teatro Canzone” in cui la musica e il teatro si fondono in un unico spettacolo. Queste attività sono legate dal filo conduttore espresso nell’acronimo francese “AIR”, Amour/Imagination/Réve che permea tutto il percorso artistico dell’Associazione Culturale Vulcanica, tra influenze letterarie, musica progressiva, jazz e minimalismo. “Amore” come fusione di desiderio e passione, “Sogno” come suggestione, “Immaginazione” come futuri possibili.





VULCANICA LIVE FESTIVAL a cura dell’Associazione Culturale Vulcanica



Ideazione e Direzione Artistica: Vincenzo Paolino

Organizzazione Generale: Fabio Catenacci, Antonio “Variv” Viglioglia, Raffaella Paolino

Assistenza Direzione Artistica e Testi: Raffaele Irenze

Logistica: Francesco De Nicola

Direzione Tecnica: Renato Laghezza

Ufficio Stampa: Caterina Venece

Amministrazione: Emidio Cutolo



Con il patrocinio di: Regione Basilicata, Comune di Rionero in Vulture, Fondazione Matera Basilicata 2019

In collaborazione con: Opera ideazione e produzione eventi, OperAprimA, Associazione Mister Grant & Company

Con il supporto di: Circolo La Goriziana, Ottica Chieppa, Ok Pizza

Partner tecnici: Pro Loco di Rionero in Vulture, Circolo La Scala, Radio Kaos Italy, Radio Vulture



Biglietti

23 agosto: 5 euro

24 agosto: 10 euro

Per informazioni e prenotazioni: 327 621 2787





Biglietterie

LA GORIZIANA Vico II Foggia, Rionero in Vulture 329 74 37 666

TABACCHI dal 1937 via Umberto I, Rionero in Vulture 0972 72 05 99

OTTICA CHIEPPA via Montegrappa, Rionero in Vulture 0972 72 19 71



Sito web: http://www.associazionevulcanica.it/

Facebook: https://it-it.facebook.com/vulcanica.associazioneculturale/

Twitter: https://twitter.com/_Vulcanica_

Instagram: https://www.instagram.com/associazioneculturalevulcanica







