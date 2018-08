Tanto entusiasmo e un’intensa partecipazione alla due giorni di Sant’Angelo Le Fratte, il 7 e 8 agosto, per “Cinemà – rassegna cinematografica itinerante di qualità” che, per il secondo anno consecutivo, porta nelle piazze dei borghi lucani proiezioni pomeridiane e serali per un pubblico di giovanissimi e adulti, su un maxi schermo a led, a ingresso libero. Tantissimi i ragazzi che hanno preso parte ai laboratori di approfondimento sulla Settima Arte con esperti del settore.



La manifestazione itinerante, ideata e organizzata dall’Associazione culturale potentina Sintetika, si avvale, nell’ambito del Programma ministeriale “Sensi Contemporanei”, del sostegno di Lucana Film Commission, del patrocinio dell’Ufficio della Consigliera di Parità della Regione Basilicata e delle Amministrazioni comunali che ospiteranno una due giorni di proiezioni e attività.



Seconda tappa a Guardia Perticara il 22 e 23 agosto.