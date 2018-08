San Martino D'Agri. III edizione di Note di San Lorenzo 9/08/2018 Nella splendida cornice del borgo antico di San Martino d'Agri si svolge la III edizione di Note di San

Lorenzo, manifestazione che quest'anno ha come tema il Paesaggio, da riscoprire, studiare e

salvaguardare.

L'evento, organizzato dall'Associazione Culturale Vincenzo Marinelli, con i patrocini del Comune di San

Martino d'Agri e della Regione Basilicata, è diventato ormai un appuntamento fisso nell'estate

sanmartinese e lucana e rientra negli eventi protagonisti del 2018, Anno Europeo del Patrimonio

Culturale.

A far da cornice alla manifestazione sarà, come ormai è abitudine consolidata, il Largo San Lorenzo,

terrazza panoramica, un tempo sagrato della Chiesa Matrice intitolata a San lorenzo Martire, da cui si

gode di una splendida vista sul borgo medievale di San Martino d'Agri e sul paesaggio che lo circonda

Si parlerà di paesaggio declinato in ogni suo aspetto; ci accompagneranno nella sua illustrazione,

degli aspetti che lo caratterizzano e delle tante sfaccettature che esso può assumere, tre esperti, i quali,

ognuno secondo la Sua professionalità, racconterà agli intervenuti un aspetto peculiare di ciò che

abbiamo di più caro, il Paesaggio che ci circonda.

Aprirà gli interventi l'Architetto Giancarlo Grano, che ci parlerà di Paesaggio e forma urbana, con uno

sguardo rivolto alle possibili occasioni per un riscatto delle aree interne, proprio legate alla tutela del

paesaggio e al recupero dei nostri borghi.

Seguirà la Dott.ssa Isabella Abate che ci parlerà di paesaggio da un punto di vista più naturalistico,

sottolineando caratteristiche e importanza della biodiversità nei nostri territori a vocazione rurale.

Chiude la serie di interventi strettamente legati al tema del paesaggio l'Ing. Luciano Garramone, dell'ASI

Agenzia Spaziale Italiana di Matera, il quale ci offrirà un punto di vista sul tema unico quanto

fondamentale, lo spazio. Così lontano ma così importante perché, attraverso le tecnologie in possesso,

può offrire validi strumenti anche per incrementare la resilienza di territori rurali come quelli che

caratterizzano gran parte del territorio lucano.

Il Paesaggio dunque, non solo come bene di cui godere o da salvaguardare, ma anche e soprattutto

occasione di sviluppo sostenibile ed ecocompatibile, perché solo se si pone l'accento su questo aspetto

può diventare bene comune prezioso e ricchezza.

La serata proseguirà con la presentazione del libro del Dott.Antonio Capano, il Culto di San Lorenzo, a

cui interverranno Don Antonio Caputo, Parroco di San Martino d'Agri, a cui si deve l'introduzione al testo,

e il Cav.Giuseppe Barra, editore del libro e promotore sempre attento ad iniziative culturali sul nostro

territorio.

Parlando di Paesaggi, naturale sarà il collegamento con la presentazione della Mostra. Paesaggi dell'Agri,

che rientra nel progetto San Martino d'Agri, un paese a regola d'Arte. La mostra esporrà, all'interno del

Convento dei Frati Minori Osservanti, opere realizzate en plein air da artisti russi, provenienti anche

dall'Accademia d'Arte di San Pietroburgo, che hanno soggiornato nel nostro territorio nei mesi di Maggio

e Giugno 2018.

Chiudono la serata un buffet e un concerto di Maria Mianulli al flauto e Dario Fraccalvieri alla chitarra, che

si esibiranno al buio del cielo stellato di San Lorenzo, offrendo agli intervenuti un suggestivo

accompagnamento musicale mentre si osserverà un altro paesaggio, quello stellato, sperando in tante

stelle cadenti.

Prosegue l’impegno dell’Associazione Culturale Vincenzo Marinelli per un programma condiviso di

recupero del patrimonio artistico culturale e naturale dei nostri territori

Tweet



archivio

ALTRE NEWS ALTRE NEWS 9/08/2018 - Guardia Perticara. Emanuela Aureli, ospite eccezionale della Rassegna di Cultura

Si avvicinano i festeggiamenti in onore di Santa Maria del Sauro, protettrice di Guardia Perticara, quest’anno curati dal neonato Comitato Feste. Un programma intenso costituito da appuntamenti e celebrazioni religiose, intervallati da momenti di svago e divertimento. I fest...-->continua 9/08/2018 - San Martino D'Agri. III edizione di Note di San Lorenzo

Nella splendida cornice del borgo antico di San Martino d'Agri si svolge la III edizione di Note di San

Lorenzo, manifestazione che quest'anno ha come tema il Paesaggio, da riscoprire, studiare e

salvaguardare.

L'evento, organizzato dall'Associazio...-->continua 9/08/2018 - Venosa Cammina, una nuova piattaforma cittadina

Domenica 12 agosto a partire dalle 17:30 all’interno dell’Auditorium Chiesa di San Domenico si terrà il primo incontro di Venosa Cammina, una nuova piattaforma cittadina di cui si dota la città di Venosa (Potenza). L’idea è nata da un gruppo di giovani forteme...-->continua 9/08/2018 - Domani la 13^ edizione dei Giochi a Rioni a Senise

Venerdi 10 Agosto l'Assa darà il via alla 13^ edizione dei giochi Popolari a Rioni del comune di Senise. Un evento molto sentito tra la comunità senisese, entrato ormai nella tradizione delle genti di senise che si sono sempre cimentati nel passato a sfidarsi...-->continua E NEWS