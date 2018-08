TERRA CHE TREMA tour 2018,la magica musica de I Tarantolati di Tricarico 8/08/2018 Tricarico (MT). Alle ore 21:30 dell’11 agosto, all’interno del prestigioso cartellone dell’Estate a Tricarico, lo storico piazzale della Torre Normanna, nel suo incomparabile scenario, ospiterà la magica musica de I Tarantolati di Tricarico.

Ecco che tra le date del tour 2018 che prende il nome dal brano che intitola il nuovo lavoro discografico: TERRA CHE TREMA, spicca la data di Tricarico dell’11 agosto. Una data importantissima per la band che nasce a Tricarico nel lontano 1975 e che da Tricarico trae ispirazione continua…

Il gruppo dei Tarantolati di Tricarico, deve i suoi allori al mitico locale romano FOLK STUDIO diretto da Giancarlo Cesaroni. Costituitasi in associazione culturale, grazie al grande spessore ritmico, trascinante, di impatto immediato, ora come ora definibile globale, il più delle volte, ha mandato in delirio le platee, vedi 'Bruxelles 1978 : ROCK AGAIN RAZISM', si è confrontato in Brasile con un gruppo di samba della PRIMA SCUOLA DI SAMBA DI RIO DE JANIERO. Il gruppo è l’unione di tutto ciò che la musica etnica richiede per concretizzare al massimo la sua espressività differenziandosi per originalità al Festival internazionale di Musica e danza di LAS VEGAS, il COUS COUS FEST di San Vito Lo Capo, il Festival internazionale di musica popolare ROMA INCONTRA IL MONDO a Villa Ada, il BLUES IN TOWN WORLD MUSIC ed il Nazionale Festival Premio De Andrè tenutosi a Roma. Ospiti dell’ l’Ambasciata italiana in Romania a BUCAREST per la Festa della Repubblica Italiana ed in Russia con il primo premio internazionale dell’Accademia di musica Russa come in molti lavori discografici sopranazionali: SUD OPEN SOURCE e il GREETINGS FROM ITALY (Berlino). Riconosciuti a livello internazionale grazie al grande successo avuto in seguito al WOMEX COPENHAGEN, al concerto Accademia della Musica svoltosi a Venezia ed elle collaborazioni con grandi della cultura e dello spettacolo: Dario Fò (Palazzina Liberti Milano), Roberto Benigni, Renato Carosone, Guccini, Francesco De Gregori, Il canzoniere del Lazio, Nuova Compagnia di canto popolare, hanno partecipato alla colonna sonora del noto film LE ROSE DEL DESERTO di MARIO MONICELLI.I Tarantolati di Tricarico sono stati graditi ospiti e protagonisti di numerose trasmissioni televisive sulle reti RAI (in diretta TV su RAI 3 e Radio 2, Concerto del 1 Maggio da Piazza San Giovanni da ROMA, L'anno che verrà, con Amadeus, per il Capodanno di Rai1…) e negli ultimi anni la loro opera va oltre ogni limite: si prestano ad un’esecuzione d'insieme multiforme, performance chiare e scintillanti, cupe e tenui se il testo lo richiede, permettendo all’ascoltatore di percepire immediatamente l’elevata qualità della loro musica. Proprio questo nuovo Tour: TERRA CHE TREMA 2018 è di altissima qualità espressiva e musicale e li ha visti già protagonisti a Padova per lo spettacolo dedicato ai suoni e colori del Mediterraneo in scena con Antonella Ruggiero ed hanno condiviso il piacere per la partecipazione al Michelerio di Asti per Astimusica con Subsonica e Il Volo. Sabato 19 agosto la band sarà a Capaccio di Paestum per l’estate a Capaccio Paestum per prendere parte a questo festival che ha come ospiti Snoop Dog e Bob Sinclar.

Da sempre Il gruppo, si propone di fare e dare energia in movimento ma, mai come ora, partendo dalle proprie tradizioni musicali, adotta schemi adatti a essere ben accolti da un pubblico sempre più apolide ed universale. La loro forma di world music è sempre più catartica come ogni atto liberatorio e diviene necessaria come ogni sana emozione...

Lo spettacolo de I Tarantolati di Tricarico è un magico ed universale viaggio, che si duplica e riproduce ad incastro e si nutre di passione, musica e memoria grazie alla presenza dei soci fondatori dell’Associazione Culturale: Rocco Paradiso (cupa cupa, voce e bottiglia), Franco Ferri (surdo, palo e voce), Marcello Semisa (percussioni e voce) , Pino Molinari (percussioni e voce) e dei seguenti musicisti che ne fanno parte: Giorgio Pavan (mandola, mandoloncello, mandolino e voce), Luca Fabrizio (chitarre), Pierluigi Delle Noci (Batteria), Gianluca Sanza (basso e voce), Viviana Fatigante (Voce), Enzo Granella (voce e chitarra), e Rocco Sante Sabia (fonico). Attenti agli stilemi del passato con la curiosità di chi vuole vivere e proporre la contemporaneità, la band si esprime muovendosi con una efficace tensione espressiva tra sonorità etniche e moderne insieme realizzando un suggestivo show che caratterizza un evento artistico e culturale indimenticabile.

L’11 agosto, dopo molti anni, I Tarantolati di Tricarico si ricongiungeranno alle proprie radici, quelle in cui la natura, con un meraviglioso scenario architettonico tradizionale, con la sua magica energia, ha conservato ogni sua capacità di bene. Per l’occasione la danza, nello spettacolo, è stata affidata a due ospiti di eccezione: Antonella Centola e Maria Anna Nolè







