Più di duecento chilometri percorsi in soli otto giorni. Si è concluso con un bagno rinfrescante nelle acque cristalline di Maratea, il tour coast to coast dei cinque ragazzi fiorentini, Andrea, Lorenzo, Alessandro, Matteo e Lorenzo, tutti con un’età compresa tra i 20 e i 21 anni, di San Casciano Val di Pesa.

Da Scanzano Jonico a Maratea in otto giorno, attraversando la Basilicata da una costa all’altra. Scanzano Jonico, Tursi, Senise, Francavilla in Sinni, San Severino Lucano, Castelluccio Inferiore, Galdo di Lauria e Maratea i comuni in cui i ragazzi hanno sostato e sono stati ospitati, ricevendo, giorno dopo giorno, un’accoglienza così calorosa, da parte delle persone incontrate, difficile, o forse impossibile, da preventivare.

Loro che il film di Papaleo neppure lo avevano mai visto, avevano deciso di gettarsi a capofitto in questa piccola impresa, spinti dalla passione per la natura e per le lunghe camminate.

Dopo la sosta nella Perla del Tirreno, i ragazzi sono ripartiti alla volta di Firenze, ancora carichi di adrenalina ed emozione per la piccola impresa portata a termine.





Nicoletta Fanuele