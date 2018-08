Il 9 agosto in piazza Municipio alle 18.30 si svolgerà la Gara di Cucina con piatti a base di peperone. La gara è giunta alla sua settima edizione, rappresenta un momento di sperimentazione culinario, dove aspiranti chef si cimentano nella creazione di piatti a base di Peper... -->continua

Incanta, diverte, rende vera e vivace la serata. Stella Brignola mette tutta la sua passione e il suo appeal a Miglionico nella rappresentazione musicale dal titolo: “Opere in cemento armato” andata in scena martedì sera nella suggestiva location del Castello... -->continua

Sono migliaia le persone attese a Vietri di Potenza venerdì e sabato 10 e 11 agosto, per la sesta edizione di “Tipica”, il percorso enogastronomico che si snoda nel centro storico vietrese e che promuove l’olio e i prodotti tipici vietresi e lucani. La manifes... -->continua