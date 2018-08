Unico nel suo genere ed in via sperimentale nasce a Vietri di Potenza il Laboratorio di Comunità “LAB.PROGE.PA. – Laboratori di Progettazione Partecipata”, finanziato dalla Regione Basilicata nell’ambito dell’Avviso Pubblico per la realizzazione di Laboratori di Comunità nella Regione Basilicata. Il progetto coordinato dall’OdV SIRIO Onlus vede la partecipazione in Rete di OdV – Famiglie in Cammino, Protezione Civile di Vietri di Potenza, Centro di Eccellenza M. Rotundo – del Fidet Coop Basilicata, Agenzia di Orientamento e Formazione Professionale, della cooperativa Salvia Ranch, dell’Area Programma Marmo Platano Melandro e del Comune di Vietri di Potenza che oltre a sostenere e supportare l’iniziativa , ha messo a disposizione personale e locali per l’organizzazione delle attività previste. L’intervento innovativo sperimenta un nuovo modello di Laboratorio di Comunità finalizzato al benessere collettivo ed individuale attraverso attività modellate sul reale fabbisogno del territorio in particolar modo di giovani, prioritariamente NEET, e di donne di qualsiasi età. Il LAB.PROGE.PA. prevede: Sportello Informativo con sede in Vietri di Potenza alla Piazza dell’Emigrante n. 3; LABoratorio R.A.P. (Ricerca ,Azione, Partecipazione) rivolto ai giovani disoccupati e inoccupati, per l’organizzazione dei Laboratori Tematici sulle provvidenze a favore dei giovani disoccupati per la creazione di impresa ed autoimprenditorialità e per il Bilancio di Competenze; LABoratorio Ben…..Essere Donna rivolto a donne di qualsiasi età per ritrovare il proprio equilibrio psico-fisico attraverso l’organizzazione di Laboratori di Arte, di Teatroterapia, di Mediazione familiare e di Lettura/Scrittura creativa. I Laboratori saranno organizzati da l: SIRIO onlus, Famiglie in Cammino onlus, Protezione Civile Vietri di Potenza, Fidet Coop Basilicata e Comune di Vietri di Potenza. Guidati da una equipe formata da: psicologi, orientatori, esperti di arteterapia e di teatroterapia, mediatori familiari, scrittori, attori ed esperti in Bilancio di Competenze. La partecipazione ai laboratori sarà possibile dal prossimo settembre su prenotazione, a partire dal 20 agosto compilando la scheda di iscrizione reperibile sulla pagina Facebook “Laboratorio di comunità – Lab.Proge.Pa.” e consegnandola a mano allo sportello o inviandola all’indirizzo e-mail: associazionesiriopz@virgilio.it. I Laboratori Tematici e le attività saranno presentati nella sede progettuale nel prossimo settembre, alla presenza di tutti gli operatori, rappresentanti delle Odv e delle Istituzioni che intervengono nel Progetto.