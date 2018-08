Giovedì 9 agosto 2018, alle ore 18.30, in Piazza Marconi, per le cure del MIG. Museo Internazionale della Grafica - Biblioteca Comunale “Alessandro Appella”, Oreste Lo Pomo presenta il suo nuovo romanzo, Malanni di stagione, Cairo Editore, Milano.

La presentazione si svolgerà attraverso un dialogo dell’autore con Giuseppe Appella, storico dell’arte ma dal 1980 direttore delle Edizioni della Cometa, e con il pubblico presente che vorrà sapere dalla viva voce di Lo Pomo come si sviluppa la storia di Davide, giovane cronista giudiziario, e del suo amico di sempre Marco Ravasi, arrestato per corruzione, in una piccola città dove si fa presto evidente quanto sia facile, in un sistema giudiziario malato, diventare solo un nome dimenticato nell’archivio del tribunale.

L’incontro sarà il momento adatto per opportune considerazioni sulla narrativa meridionale, sugli scrittori lucani che hanno preferito rimanere nel proprio territorio (Nigro, Cappelli, Sammartino), sullo spazio che Rai Basilicata dedica alla cultura, sull’impegno della Rai per Matera 2019.