#GustoBasilicata Dove andiamo stasera? Gli appuntamenti dal 6 all’8 agosto 6/08/2018 Il Dipartimento Agricoltura ha messo a disposizione della comunità lucana un calendario regionale delle iniziative di promozione dell’agroalimentare lucano, da luglio a dicembre 2018, sulla base delle comunicazioni ricevute dai sindaci e dalle Proloco dei Comuni di Basilicata. La mappa è disponibile sul portale regionale e al seguente link http://bit.ly/MappaGustoBasilicata2018.



Nei prossimi giorni, sarà aggiornato il file (sarà disponibile sempre allo stesso link) essendo pervenute alcune variazioni rispetto a qualche iniziativa e rispettiva data.



Queste le iniziative previste nei prossimi giorni.



Questa sera, lunedì 6 agosto in piazza a Villa D’Agri, è prevista la Sagra con degustazione del Prosciutto di Marsicovetere, iniziativa della Proloco di Villa D’Agri. Si rinnova il tradizionale appuntamento con il pane del Lentini a Lauria nelle giornate del 5 e 6 agosto con piatti della tradizione enogastronomica, arte e spettacoli nella suggestiva cornice dello storico quartiere Cafaro di Lauria a partire dalle ore 19.



Una tre giorni dedicata ai prodotti del territorio a Francavilla sul Sinni, dove dal 6 all’8 agosto, in Piazza Mainieri si svolgerà, a partire dalle ore 20, l’VIII edizione di “Francavilla a Tavola”, manifestazione enogastronomica che vede ristoranti, agriturismi, cantine e attività commerciali del paese sinnico impegnati nell’esposizione, vendita e promozione dei propri prodotti tipici.



Martedì 7 agosto a Cersosimo è prevista l’iniziativa Itinerario dei sapori con una rappresentazione teatrale di Ulderico Pesce che si terrà nel sito Archeologico.



Sempre il 7 agosto ad Episcopia torna l’evento “Le vie del gusto”. Organizzato dalla Pro loco, è giunto all’VIII edizione. Il centro storico del paese si animerà di storia, folklore e tradizione, oltre che di tanto buon cibo lucano.



Ancora, il 7 agosto a Montemurro nell’ambito della V Sagra dell’olio extravergine d’oliva, saranno aperti i frantoi a partire dalle 10 del mattino e gli stand gastronomici con degustazioni di olio Evo a partire dalle 19.

Alle ore 17.30 presso l’Oleificio cooperativa di Montemurro in via V. Emanuele 111, è previsto un convegno dal titolo #OlioEvoBasilicata, organizzato in collaborazione con il Dipartimento Politiche Agricole e Forestali, in cui saranno approfonditi i temi dello stato dell’arte del percorso dell’Olio Lucano Igp, il Premio Olivarum, lo sviluppo del comparto olivicolo anche attraverso il Psr Basilicata 2014/2020 e quali le azioni in atto per il miglioramento della qualità dell’olio extravergine di oliva di Basilicata messe in capo da Alsia/Agrobios e con il supporto del panel di assaggio regionale. Interverranno il presidente della cooperativa Giuseppe Chiavone, il Sindaco Senatro Di Leo, Giovanni Lacertosa (Alsia/Agrobios). I partecipanti al convegno saranno protagonisti di un mini corso di assaggio di olio Evo. Chiuderà i lavori l’assessore Luca Braia.



Una variazione rispetto a quanto riportato sulla Brochure #GustoBasilicata riguarda Stigliano. Il 7 agosto si svolgerà Montagna in festa dove saranno valorizzati diversi tipi di prodotti, la maggior parte locali (dalla pasta al dolce, dai salumi ai gelati), mentre il 9 agosto sempre a Stigliano, presso Palazzo Santo Spirito si svolgerà “Stelle a Santo Spirito” un evento di altissimo livello alle eccellenze lucane, “vere stelle della nostra terra di Basilicata” con il coinvolgimento di prodotti quali pasta, vino, fragola, tartufo, pistacchio nelle degustazioni previste.



L’8 agosto a Gorgoglione, largo Castello, dalle 20 in poi si svolgerà la tradizionale Sagra del Pezzente, tipico salume lucano, preparato con i tagli meno nobili del suino.





