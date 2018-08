Diverte, eccita, provoca sensazioni di rara bellezza e emotività. Mario Brancaccio esalta la figura di Pulcinella, maschera napoletana che scandisce emozioni e vivacità culturale. A Miglionico domenica sera nel Castello Pirro del Balzo è andata in scena la rappresentazione teatrale organizzata dall’Associazione Pa.Ga. Scenamediterraneo Potenza che ha riportato seppur in tono minore il progetto dei Teatri di Pietra Theatron Theatum, che ha nel titolo “Alla dirigente s’è ristretta la trasparenza” il tema pregnante del percorso culturale. L’iniziativa rientra nel fitto cartellone di appuntamenti estivi voluto dall’Amministrazione Comunale di Miglionico, in collaborazione con la Pro Loco, la Regione Basilicata, l’Unione Europea e l’Apt. Sessanta minuti divertenti quelli sciorinati da Mario Brancaccio, Simona Esposito e dal chitarrista Michele Bonè che hanno fatto rivivere d’incanto e a ritroso il personaggio di Pulcinella. Una recitazione sobria, ilare, disincantata resa fervida dalla mimica di Brancaccio che recita Pullecenella con la gestualità tipica dei giorni migliori. E lui incanta, perché traduce in cifre i limiti della maschera, incapace di cucinare, poco incline alla visione struggente dei giorni nostri. Un personaggio gallina, incostante nei modi e nel fare che vive quasi un dramma. Ed è proprio la visione del personaggio psicopompo che viene esaltata, nei versi, nella gestualità e nella costante ricerca di un severo modus operandi legato alle battute ad effetto e all’inconfondibile voce di Patrizia Spinosi che accompagna con i brani della tradizione napoletana la passione di Pulcinella, uomo d’inconfondibile ironia, legato ai valori autentici dellao città di Napoli. E’ iracondo, quando prende la spada, disincantato quando va alla ricerca dei cartoni della pizza e non sa sputare. Un personaggio scevro da automatismi che chiude in bellezza la serata, con Mario Brancaccio che diverte e non divide il pubblico presente, ivi compreso il Sindaco di Miglionico, Angelo Buono.