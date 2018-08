Agosto ACAMM 2018, tra Pollino ed Appennino lucano 6/08/2018 I quattro paesi del Sistema ACAMM (Aliano, Castronuovo Sant’Andrea, Moliterno, Montemurro) continuano a segnare con mostre ed eventi memorabili la cultura lucana. Anche per il mese di agosto, gli appuntamenti diventano imperdibili. Arte, letteratura, musica, fotografia, cinema, premi, festival, animeranno l’estate di quanti frequentano il Parco Nazionale del Pollino, il Parco dell’Appennino Lucano e le tante comunità, ricche di storia e di tradizioni, che ne fanno parte.

Per le mostre, spesso organizzate in collaborazione con i maggiori musei italiani, c’è solo l’imbarazzo della scelta: le antologiche di Joaquin Roca Rey, Carlo Lorenzetti e Bruno Conte suddivise tra il MAM di Moliterno, la Fondazione Sinisgalli di Montemurro, il MIG di Castronuovo Sant’Andrea (che presenta anche la grande mostra dell’opera grafica di Jean Messagier, la vita tra poesia e arte di Toti Scialoja e Gabriella Drudi, i disegni dedicati da Giuliano Giuliani a Sant’Andrea Avellino, le ceramiche di Azuma, le incisioni di Jorge Camacho), Palazzo Di Leo di Aliano (che accoglie anche la retrospettiva di Roberto Melli, i 95 disegni di Roberto Almagno lettore dell’opera di Levi, mentre nel Museo Russotto sono esposti gli artisti italiani amici del pittore americano e in Palazzo Caporali i Manifesti della Rivoluzione russa). Tutto questo è possibile vederlo in una sola giornata, partendo da Castronuovo Sant’Andrea se si viene dalla valle del Sinni e da Moliterno se si entra in Val d’Agri dall’Autostrada del Sole.

Circa gli eventi, il panorama è variegato ma ricco di spunti. La Fondazione Sinisgalli inaugura la quarta edizione de “Le Muse di Sinisgalli nell’Orto di Merola” con il libro di Bruno di Pietro, proseguendo con Basilicata d’autore. Reportage narrativo e guida culturale del territorio, la poesia di Rocco Scotellaro in musica, canto e danza, il reading di Antonio Petrocelli su Sinisgalli; Aliano inaugura la Festa della Paesologia “La luna e i calanchi”, a cura di Franco Arminio; Castronuovo Sant’Andrea presenta il romanzo di Oreste Lo Pomo, “Malanni di stagione”, ma, soprattutto, rinnova un appuntamento iniziato nel 1980 e proseguito fino ad oggi con la conduzione di Mario Trufelli: la “Serata della Cultura”, che quest’anno prevede la sistemazione, sui muri del Castello, accanto a quelle di Sinisgalli, Rossi Doria, Pierro, Bonaviri, Mazzarone, Adamesteanu, Carratelli, della targa dedicata all’antropologo Giovanni Battista Bronzini celebrato da Franco Vitelli, l’inaugurazione del busto in cartapesta che Raffaele Pentasuglia dedica a Sant’Andrea Avellino, il ricordo di Leonardo Sacco da parte di Goffredo Fofi, la lettura dell’”Antologia di Spoon River” di Edgar Lee Master da parte di un giovane attore come Lorenzo Cerone, il ritratto di Francesco Ranaldi pittore e archeologo fatto dal figlio Marco, l’anniversario di un momento importante dell’arte italiana (Giovanni Pirelli, Mario Mafai e le “Fantasie”) raccontato da Giuseppe Appella, i legami di Toti Scialoja e di Gabriella Drudi con la Lucania, sui quali fa luce il Presidente della Fondazione romana a loro intestata: Arnaldo Colasanti, l’assegnazione del Premio “La difesa dell’ambiente in Basilicata” da parte dei Sindaci e dai responsabili dei Musei del Sistema ACAMM (Aliano, Castronuovo Sant’Andrea, Moliterno, Montemurro). Il tutto intervallato dalle musiche di Erminia Nigro (clarinetto) e Giuseppe D’Amico (contrabbasso).

PALINSESTO AGOSTO 2018



LE MOSTRE ACAMM



25 marzo - 22 agosto 2018, Aliano, Comune, Pro Loco e Parco Letterario “Carlo Levi”

I pittori a Roma negli anni di Carlo Levi: Roberto Melli (Ferrara, 21 marzo 1885 – Roma, 4 gennaio 1958)



20 maggio – 20 agosto 2018, Castronuovo Sant’Andrea, Museo della Vita e delle Opere di Sant’Andrea Avellino

Nuove acquisizioni. Giuliano Giuliani rilegge Sant’Andrea Avellino: disegni 2018.



23 giugno – 22 settembre 2018, Castronuovo Sant’Andrea, MIG

Jean Messagier (Paris, 1920 – Montbéliard, 1999). Opera grafica 1945 - 1995



24 giugno – 23 settembre 2018, Aliano, Museo “Paul Russotto”

Paul Russotto e gli artisti italiani: storia di un’amicizia: Carla Accardi, Roberto Almagno, Giacinto Cerone, Pietro Consagra, Salvatore Cuschera, Lucio Del Pezzo, Piero Dorazio, Carlo Guarienti, Alina Kalczynska, Carlo Lorenzetti, Marino Marini, Eliseo Mattiacci, Giulia Napoleone, Achille Perilli, Nino Ricci, Pasquale Santoro, Angelo Savelli, Toti Scialoja, Guido Strazza, Giulio Turcato, Giuseppe Uncini.



30 giugno – 30 settembre 2018, Aliano (Comune, Pro Loco e Parco Letterario “Carlo Levi”), Castronuovo Sant’Andrea (MIG), Moliterno (MAM), Montemurro (Fondazione Leonardo Sinisgalli).

Omaggio a Carlo Lorenzetti (Roma 1934) e Bruno Conte (Roma 1939). Realtà in equilibrio. In occasione delle mostre antologiche alla Galleria Nazionale d’Arte Moderna di Roma. I loro rapporti con la Lucania. Disegni e sculture 1956-2018.



5 luglio – 4 novembre 2018, Aliano (Comune, Pro Loco e Parco Letterario “Carlo Levi”), Castronuovo Sant’Andrea (MIG), Moliterno (MAM), Montemurro (Fondazione Leonardo Sinisgalli).

Joaquín Roca Rey, Le forme del mito, disegni e sculture 1958-2001.

In occasione della mostra al Museo Carlo Bilotti - Aranciera di Villa Borghese, promossa da Roma Capitale, Assessorato alla Crescita culturale- Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali con il patrocinio di Embajada del Perú en Italia.



31 luglio-21 agosto 2018, Aliano, Palazzo Caporale, Comune, Pro Loco e Parco Letterario “Carlo Levi”

Carlo Levi e i manifesti della Rivoluzione Russa. Simboli e suggestioni dei partiti politici della Repubblica Italiana.



22 agosto – 31 ottobre 2018, Aliano, Palazzo Di Leo, Comune, Pro Loco e Parco Letterario “Carlo Levi”.

Roberto Almagno: Carlo Levi, Aliano e i calanchi: 95 disegni 1997-2018



GLI EVENTI ACAMM



6 agosto 2018, Montemurro, Fondazione Leonardo Sinisgalli

Le Muse di Sinisgalli nell’Orto di Merola, ore 21.30

Presentazione del volume poetico di Bruno Di Pietro, Impero (Oèdipus, Salerno 2017). Intervengono Biagio Russo (direttore della Fondazione), Francesco Forte (editore). Letture di Bruno Di Pietro (autore). Intermezzi musicali di Sergio Santalucia (polistrumentista).



6 agosto 2018, “Premio Elmo”, Associazione Piazza Dalì, Rizziconi (RC)

Premiazione della Fondazione Leonardo Sinisgalli, nella categoria “Associazioni e Fondazioni”



9 agosto 2018, Castronuovo Sant’Andrea, MIG, Biblioteca Comunale “Alessandro Appella”, Pro Loco

Incontro con Oreste Lo Pomo, Capo dei Servizi giornalistici della RAI, per l’uscita del romanzo “Malanni di stagione”, Cairo Editore, Milano.



9 agosto 2018, Comune di Accettura, Cinema de Luca. In collaborazione con Fondazione Leonardo Sinisgalli

L’albero di Rose. III edizione del Premio Letterario. Premiazione ore 18.00

Sezione B: poesia inedita. Tema: la poesia che scaturisce dall’urto con gli oggetti, simboli di culti primordiali; la mitologia domestica, la mitologia del luogo grezzo e sobrio.



11 agosto 2018, Montemurro, Fondazione Leonardo Sinisgalli

Le Muse di Sinisgalli nell’Orto di Merola, ore 21.30

Presentazione del volume Basilicata d’autore. Reportage narrativo e guida culturale del territorio (Manni editori, Lecce 2017).

Intervengono Mimmo Sammartino (curatore del volume) e Biagio Russo (autore). Reading di Nicole Millo (attrice), “Storia di una frana a Montemurro…”.

Intermezzi musicali di Pina Lobosco (violino).



18 agosto 2018, Castronuovo Sant’Andrea, Piazza Castello, Pro Loco, MIG, Biblioteca Comunale “Alessandro Appella”.

SERATA DELLA CULTURA 2018

condotta da Mario Trufelli

Una targa: Giovanni Battista Bronzini (Matera, 4 settembre 1925 – Bari, 17 marzo 2002) antropologo e storico delle tradizioni popolari. Premio “Una vita per la Lucania” per il 1997. Introduce Franco Vitelli.

Un busto: Raffaele Pentasuglia, dopo il “Carro della Bruna 2018”, rende omaggio a Sant’Andrea Avellino con un suo ritratto in cartapesta.

Un ricordo: Leonardo Sacco e il suo impegno civile. Interviene Goffredo Fofi.

Una lettura: Edgar Lee Master 150 anni dopo. Legge Lorenzo Cerone

Un ritratto: Francesco Ranaldi pittore lucano.

Un anniversario: Giovanni Pirelli, Mario Mafai e le “Fantasie”. Ricorda Giuseppe Appella

Un legame: Toti Scialoja e la Lucania. Interviene Arnaldo Colasanti, Presidente della Fondazione Scialoja. Roma.

Un premio: La difesa dell’ambiente in Basilicata. Il premio viene assegnato dai Sindaci e dai responsabili dei Musei del Sistema ACAMM (Aliano, Castronuovo Sant’Andrea, Moliterno, Montemurro).

Intervalli musicali di:

Durante la giornata sarà possibile visitare le mostre attualmente aperte al MIG. Museo Internazionale della Grafica: Antologica di Jean Messagier, Disegni e sculture di Carlo Lorenzetti, Bruno Conte, Joaquin Roca Rey nei paesi del Sistema ACAMM, in contemporanea con le grandi mostre della Galleria Nazionale d’Arte Moderna e del Museo Bilotti di Roma

Rimarranno regolarmente aperti il Museo Internazionale del Presepio “Vanni Scheiwiller”, il Museo della Vita e delle Opere di Sant’Andrea Avellino, l’Atelier “Guido Strazza” per la Calcografia.



21 agosto 2018, Montemurro, Fondazione Leonardo Sinisgalli

Le Muse di Sinisgalli nell’Orto di Merola, ore 21.30

La poesia di Rocco Scotellaro in musica, canto e danza. Con Sergio Santalucia (polistrumentista), Stefano Lauria (voce narrante), Eleonora Iacobucci (performer), Antonio Anzalone (chitarra) Graziano Lamarra (percussioni).

Con la partecipazione di Donato Emar Laborante (poeta).



22 – 26 agosto 2018, Aliano, Comune, Pro Loco e Parco Letterario “Carlo Levi”.

Festival della Paesologia “La luna e i calanchi”, a cura di Franco Arminio.

Più spazio all’immaginazione e all’impensato.



25 agosto 2018, Montemurro, Fondazione Leonardo Sinisgalli

Le Muse di Sinisgalli nell’Orto di Merola, ore 21.30

Leonardo Sinisgalli nell’Orto di Merola

Reading di Antonio Petrocelli (attore). Intermezzi musicali di Simone Spadino Pippa (violinista) e Antonella Rotundo (pianoforte). Saluti, Senatro di Leo (sindaco di Montemurro), Mario Di Sanzo e Biagio Russo (FLS)



31 agosto 2018, Potenza, Associazione culturale DarFan, in collaborazione con Fondazione Leonardo Sinisgalli.

I giardini della Torre, ore 21.30. I dialoghi della Torre, Sinisgalli: storia di un geniaccio, tra poesia e narrativa



31 agosto 2018. Castronuovo Sant’Andrea, MIG

Focus del mese. F. R. Simon, Pari mutuel, Fata Morgana, Montpellier 1970. Incisioni di Jorge Camacho.





