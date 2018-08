Sarà la rappresentazione scenica dell'Odissea, classico senza tempo partorito da quella clamorosa avanguardia culturale che fu la Grecia antica, a concludere la ricca programmazione di Teatro dei Calanchi.Il programma prevede due repliche nella giornata di sabato 4 agosto ed altrettante per domenica 5 agosto (ore 18.30 ed ore 20.30).

La terza stagione dell'evento ideato dal Circus di Pisticci, confermata la sua formula totally unplugged, ha scorto fra le terre selvagge dei calanchi di Pisticci un nuovo palcoscenico naturale che esalta le narrazioni dei miti antichi e carica di mistero le storie intramontabili di quella età dell'oro creando, per il resto, una programmazione di cinque giorni, in cui ha trovato spazio anche la gradevole proposta musicale curata dal maestro di chitarra Tony Miolla, amante del jazz ed appassionato promoter delle amplificazioni acustiche che solo il calanco sa generare.

In questo contesto fascinoso si inserisce alla perfezione l'epopea dell'eroe Ulisse, il cui poema epico viene attribuito ad Omero. I suoi versi risuoneranno nello scenario dei calanchi, in una rappresentazione firmata alla regia da Daniele Onorati, anche in scena in veste di attore assieme agli allievi di Teatrolab, la sua scuola di teatro attiva in cinque centri della Basilicata.

Il docente, attore e regista pisticcese, anima creativa di quel Circus che da tre anni realizza il Teatro dei Calanchi, ha dato vita dallo scorso ottobre, per il settimo anno, al percorso formativo di Teatrolab, vera e propria scuola di formazione di arte scenica. I corsi sono stati attivati nella sede del Circus di Pisticci, a Marconia, Matera, Bernalda e Policoro ed hanno raccolto l'adesione di numerosi iscritti, adesso coinvolti nel progetto Odissea, unospettacolo corale, risultato del percorso didattico affrontato dagli allievi attori di Teatrolab per un intero anno. La sfida è all'insegna della sperimentazione in connubio con i capisaldi del teatro classico alla ricerca di stimoli sempre nuovi, che non sono mai mancati in questi anni alla dinamica realtà creativa del Circus.

L'appuntamento è per sabato e domenica 4-5 agosto. Sono previste due repliche alle 18.30 ed alle 20.30. Per info e prenotazioni www.teatrodeicalanchi.com oppure su facebook alla pagina https://www.facebook.com/actincircus/