Buone notizie in ambito culturale per la Città di Montescaglioso che si è vista attribuire il riconoscimento di “Città che Legge”, grazie al costante e certosino impegno dell’Assessore Francesca Fortunato. Questo importante riconoscimento ci permetterà di partecipare al bando per l’attribuzione di finanziamenti che il “Centro per il Libro e la Lettura” ha predisposto per favorire la realizzazione di attività integrate per la promozione del libro e della lettura. L'iniziativa, fortemente sostenuta dall'Anci, intende premiare quelle Amministrazioni Comunali impegnate a svolgere sul proprio territorio politiche pubbliche volte alla riscoperta della lettura, poiché è proprio da quest’ultima che dipendono lo sviluppo intellettuale, sociale ed economico di una società.

Sempre in questi giorni, inoltre, la Cooperattiva società che gestisce il circuito visite dell’Abbazia di San Michele Arcangelo ha consegnato il report semestrale attestante le presenze registrate. L’andamento del flusso turistico, come precisato nel rendiconto, nel corso del primo semestre 2018 conferma la tendenza in incremento già registrata negli ultimi anni. Il periodo di riferimento si è chiuso con 7.702 presenze a fronte di 7.547 dello stesso periodo del 2017. Al numero delle presenze contribuiscono 6.825 visitatori italiani e 877 stranieri. Numeri significativi hanno fatto registrare alcune zone centro – settentrionali (Veneto, Liguria, Marche) che evidenziano continui aumenti in ragione dell’incremento dei flussi verso Matera. La distribuzione delle nazionalità dei visitatori stranieri vede sempre al primo posto Francia; Germania, Gran Bretagna in costante aumento. In incremento le comitive da Svizzera, Svezia, Paesi Bassi, Olanda, Germania ed Usa.



IL SINDACO

Vincenzo ZITO