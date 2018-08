Nei giorni a seguire la Banda “Rocco D’Ambrosio” di Montescaglioso diretta dal M° Giovanni Pompeo effettuerà l’importante tour “Rossini, Verdi & Friends – Inauditi” nella Regione Veneto. Le esibizioni dell’oramai consolidato e storico sodalizio, rappresenteranno una importante opportunità di divulgazione della cultura musicale e, soprattutto, diventeranno per l’Orchestra e, di riflesso, per la nostra Città una vetrina importante in vista dell’approssimarsi dell’evento Matera – Capitale della Cultura Europea 2019. La musica, infatti, unisce: proprio grazie a questo fondamentale “veicolo culturale” l’Amministrazione Comunale di Tezze sul Brenta (VI), in più occasioni, ha partecipato ad alcune rassegne organizzate a Montescaglioso. In virtù di questo rapporto maturato in ambito musicale, il Sindaco Vincenzo Zito ricambierà la cortese visita del collega veneto Valerio Lago partecipando al concerto inaugurale previsto il 3 agosto a Tezze sul Brenta. Sarà occasione anche per interloquire e valutare possibili interazioni tra le due Comunità per eventuali investimenti privati.

Da precisare che la partecipazione del Primo Cittadino non comporta alcuna spesa per le casse comunali.



IL SINDACO

Vincenzo ZITO