Penna , cuore e calamaio sono gli ” attrezzi” che servono per raccontarvi questa dolcissima storia d’amore;

l’amore infinito dei figli per la madre di tutti gli uomini, l’amore degli Episcopioti per Maria Santissima del Piano.

La nostra è una terra di emigranti , come per le tante altre piccole realtà della Basilicata, gente in cerca di un mondo migliore lontano dalla propria terra natia.

Il cuore, però, ha la memoria lunga, non dimentica i luoghi, gli affetti ed il calore dell’infanzia.

Ad Episcopia la festa ha una data, la data che tutti gli episcopioti portano impressa nel proprio cuore, si ritorna a casa il 5 Agosto, tutti appassionatamente insieme.

La nutritissima partecipazione di devoti e non degli anni passati e il sentimento di profondo affetto che guida tutta la comunità verso la Madonna si percepisce negli occhi di tutti , è grande l’ emozione di riunirsi alla famiglia ed agli amici lontani, la gioia dei ricordi di un tempo passato che, anche se per pochi giorni, ritorna ad essere un felice presente.

Di certo questi particolari non sono sfuggiti all’attentissimo Parroco del paese, Don Serafino.

Il prelato, guidato da questo fortissimo affetto dei fedeli, a Gennaio si è recato con i parrocchiani in Vaticano ed ha chiesto a Papa Francesco di poter rendere ancora più speciale il giorno della festa della Madonna del Piano.

Una corona d’argento del l’ottocento , restaurata con le offerte dei fedeli e benedetta da Sua Santità Papa Francesco, ornerà il capo della statua della Madre del paese.

Don Serafino, però, non svelerebbe neanche sotto tortura il momento esatto dell’incoronazione :” sarà una piacevolissima sorpresa, un sentito e profondo momento di preghiera e riflessione” così il parroco ha annunciato l’evento alla comunità.

Nel primo pomeriggio del prossimo 5 Agosto la statua della Madonna in processione dal monastero ridiscenderà nella chiesa di San Nicola, al centro del paese, i “scigli” (corone di grano che accompagnano la processione) sono già pronti ed all’arrivo in piazza Arcieri……. esploderà di nuovo la festa.



Domenico La Banca