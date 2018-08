1/08/2018 - Rotonda: al Teatro Selene la commedia ‘Regina Madre’

Venerdì 10 agosto, alle ore 21.15, al cine – teatro Selene di Rotonda andrà in scena “Regina Madre”. Un dramma in due atti dell’autore napoletano Manlio Santanelli, prodotto da “La Compagnia del Cucco” di Mormanno per la regia di Tonino Cattolico. L’evento è o...-->continua