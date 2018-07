Al POLLINO MUSIC FESTIVAL la session 1 di OPEN SOUND 31/07/2018

Domenica 5 agosto, nell’ambito del Pollino Music Festival, l'associazione Multietnica, soggetto organizzatore del PMF, presenterà la prima sessione di OPEN SOUND, uno dei progetti del programma culturale ufficiale di Matera 2019 al quale sta lavorando da gennaio 2018 come capofila di un partenariato locale, nazionale ed europeo, mediante un processo di co-creazione e co-produzione con la Fondazione Matera-Basilicata 2019.

OPEN SOUND nasce con l’obiettivo di valorizzare la musica come bene comune attraverso la costruzione di due produzioni originali e partecipate una delle quali, SOUND ADVENTURES, comincerà a delinearsi proprio durante l’ultima giornata del PMF attraverso la prima sperimentazione di una delle attività da realizzare a Matera nel 2019, cioè un format di concerto/dancehall unico e innovativo.

L’altra produzione invece sarà affidata all’artista israeliano Yuval Avital e volta a generare una speciale performance conclusiva ovvero URLA, un corteo sonoro che coinvolgerà musicisti tradizionali, bande musicali e persone di tutte le età, anche senza alcuna competenza artistico-musicale.



Open Sound Festival si costruirà lentamente e progressivamente tra il 2018 ed il 2019, con le residenze artistiche di Yuval Avital che incontrerà al Cecilia di Tito (Pz) artisti e performer lucani per delle sessioni di preparazione del lavoro finale, con le Open Sessions all’interno del Pollino Music Festival, del Metaponto Beach Festival e del festival Europavox di Clermont Ferrant (FR), e con la conferenza internazionale sulla “musica come bene comune” all’interno di Linecheck / Milano Music Week il 23 novembre 2018 a Milano.

SOUND ADVENTURES

In linea con l’essenza di OPEN SOUND, questa prima session a San Severino Lucano vedrà l’incontro di due storici Sound System meridionali (I&I Project e Gianpy Sound) con quattro crew lucane (UVA SOUND, TERRA TERRA SOUND, CONSCIOUSNESS SOUND e BRIGANTE SOUND). L’intento è quello di presentare una insolita dancehall diurna partecipata e dare inizio al graduale processo di costruzione dell’inedito Sound System collettivo che sarà infine presentato nel 2019 durante Open Sound Festival a Matera.

Ospite speciale della giornata sarà Neil Perch, storico producer britannico, anima degli Zion Train. Giovane studente e dj dell'Università di Oxford, Neil Perch, in uno scenario prepotentemente permeato dal nascente fenomeno house music, nel 1988 decide di formare un sound system per suonare musica dub. Cultura giamaicana, dunque, che in Inghilterra trova, grazie agli immigrati caraibici, una sua nuova collocazione. Originario delle Barbados, 30 anni dopo celebra una carriera sontuosa fatta di grandi riconoscimenti e idee musicali che hanno influenzato tutte le generazioni di musicisti a venire. Dopo migliaia di live, da solo e con i suoi Zion Train, Neil Perch rinfresca l'inconfondibile sound e al crepuscolo del 5 agosto, nello splendido scenario di Bosco Magnano, presenterà il suo dj set arricchito da nuove empatie.

SOUND AVDENTURES animerà, dunque, il Parco Avventura di Bosco Magnano intercettando, dalle ore 14 fino al tramonto, un pubblico molto eterogeneo e coinvolgendolo in un’esperienza che andrà al di là della performance musicale prevedendo una più larga condivisone attraverso un pic-nic collettivo e la fruizione delle attività ludico-sportive offerte in loco.

OPEN DESIGN SCHOOL AL PMF 2018

L’incontro tra PMF e Matera 2019 non passerà solo attraverso SOUND ADVENTURES ma anche attraverso la presenza sui luoghi del festival di OPEN DESIGN SCHOOL, uno dei progetti cardine di Matera 2019.

Nella circostanza i luoghi del Festival saranno allestiti con alcune strutture temporanee realizzate dall’Open Design School, un primo test di quanto avverrà nel corso degli eventi del 2019. In particolare verranno montate un info-box, un bar, un’area per la stazione radio del Festival e due torri adibite a totem promozionali. L’Open Design School è uno strumento imprescindibile per l’attuazione del programma culturale di Matera 2019, un laboratorio di sperimentazione e innovazione interdisciplinare che ha come obiettivo principale quello di produrre le infrastrutture necessarie per Matera 2019. ODS non è una scuola. Serve come strumento sistematico di crescita delle competenze a livello di comunità, dove l’apprendimento avviene lavorando, in un processo di scambio creativo continuo tra arte, scienza e tecnologia.

È una piattaforma orizzontale, uno spazio di apprendimento e sperimentazione interdisciplinare, senza rigide gerarchie in cui ognuno impara da tutti, in un clima di reciproco arricchimento.

Dal 3 al 5 agosto, nel Parco Avventura di Bosco Magnano, dove il festival si sposterà nell’ultima giornata, saranno esposte alcune immagini tratte dalla mostra “I Luoghi di Matera 2019” un progetto di Matera 2019 e dell'Open Design School che esplora luoghi potenzialmente in grado di ospitare eventi nella prossima capitale europea della cultura e oltre il 2019. Le immagini, tratte dall'esposizione finale del progetto che comprende anche cartografia e schede analitiche, ripercorrono la grande campagna di mappatura (i luoghi mappati sono circa 400) concentrata non solo sul centro storico di Matera, ma anche sulle sue aree periferiche e sulla regione Basilicata nel suo insieme. Secondo i principi dell’open culture, la piattaforma dedicata ai luoghi di Matera 2019 lavora con software open source per visualizzare i luoghi studiati come punti dinamici su una mappa digitale. La mappa è attualmente visitabile sul sito http://venuesofmatera.matera-basilicata2019.it/

PATROCINI E PARTNER

Il Pollino Music Festival è realizzato in collaborazione tra l’Amministrazione Comunale di San Severino Lucano e l’Associazione Culturale Multietnica di Potenza, che ne cura la progettazione, l’organizzazione e la direzione artistica, ed è co-finanziato dall'Ente Parco Nazionale del Pollino e dalla Regione Basilicata, nell’ambito delle azioni volte a potenziare il sistema lucano di offerta turistica, culturale e di spettacolo.

PROGETTO OPEN SOUND (PATROCINI E PARTNER)

Open Sound Festival è un progetto coprodotto da Multietnica e Fondazione Matera Basilicata 2019, in partnership con Music Innovation Hub, Europavox, Krikka.



