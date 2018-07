Dal 30 maggio fino al 30 novembre, Monticchio parteciperà all’iniziativa del FAI, Fondo Ambiente Italiano, “i Luoghi del Cuore” edizione 2018 e fino ad oggi ha raggiunto e superato i 2.384 voti con l’11° posto nella classifica provvisoria nazionale.

Nel decidere di intraprendere questa iniziativa, oltre alla passione personale verso questo luogo, sono partito da alcuni dati numerici:

1. il vincitore della passata edizione ha totalizzato 50.124 voti;

2. in Basilicata esistono 238.000 famiglie (ISTAT dicembre 2017) delle quali 158.000 hanno una connessione internet in casa, quindi abili a votare online.

A tutti coloro che pensano che la Basilicata possa avere un ruolo importante nell’economia regionale e nazionale, dal punto di vista turistico, vorrei comunicare che porterò avanti la causa di “Monticchio, come il Luogo del Cuore della Basilicata” attraverso un tour che mi vedrà impegnato dal 6 al 24 agosto per i comuni del basso potentino e materano, sperando nella possibilità di poter allacciare collaborazioni con associazioni locali, o chiunque volesse farne parte per i prossimi mesi e fino alla fine novembre, raccogliendo firme o supportando la divulgazione promozionale su facebook per il voto online.

È evidente a tutti che per raggiungere un risultato importante avrò bisogno dell’appoggio di tutto il popolo lucano e provare a portare alla ribalta nazionale lo stato di degrado e abbandono in cui versa Monticchio, ma soprattutto tutto il suo potenziale turistico non ancora espresso.

Le città che saranno visitate sono: Muro lucano il 6, Tricarico il 7 e l’8, Moliterno il 9 e 10, Senise l’11, Policoro il 12, Metaponto il 13, Castelluccio Inferiore il 14, Maratea 15 e 16, Lagonegro il 17, Sarconi il 18, Sasso di Castalda il 19, Brindisi di Montagna il 20, Pietrapertosa il 21, Campomaggiore il 22, Matera il 23 e 24. Altre mete di passaggio saranno: il santuario di Anglona a Tursi, il Monte Viggiano e il Monte Sirino, Craco, Aliano.

E’ possibile votare Monticchio nelle seguenti modalità:

1. online, registrandosi con mail personale o con il proprio profilo facebook su www.fondoambiente.it/luoghi/monticchio?ldc

2. o firmando il modulo cartaceo scaricabile dal sito o presso i banchetti del proprio paese;

Per qualsiasi informazione fate inoltre riferimento alla pagina facebook @MonticchioFAI2018.





Luciano Carrieri - Comitato Laghi di Monticchio FAI 2018