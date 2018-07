Il professor Sabino Aurelio Bufo, ordinario di Chimica agraria in servizio nel Dipartimento di Scienze dell’Università della Basilicata, è stato invitato ad accettare la nomina di Visiting Professor proposta dal Department of Geography, Environmental Management & Energy Studies dell’Università di Johannesburg (Sud Africa) per i suoi meriti di ricercatore e docente, riconosciuti da anni dalla comunità scientifica internazionale.

La figura di Professore in Visita è stata istituita dalla Università di Johannesburg come parte di un prestigioso programma di nobilitazione dell'eccellenza e della statura globale dell’Università di Johannesburg. Il fondamento di questa iniziativa è il rafforzamento delle capacità di ricerca, il progresso in termini di risultati, l'impatto delle pubblicazioni e l’incremento delle citazioni scientifiche. La nomina a Visiting Professor consente l’accesso ai finanziamenti per la ricerca erogati dallo Stato del Sud Africa.



From the Web site of UJ:

The visiting professorships were established by University of Johannesburg (UJ) as part of a prestigious program of lifting the global excellence and stature of UJ. Core to this initiative is the strengthening of research capabilities, and thus increasing research output, impact of publications and international citation of UJ outputs.