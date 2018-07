E’ Carlo Valente, talentuoso cantautore reatino, l'artista scelto quest’anno per l'“AGRI cool TOUR Festival 2018”, il format di concerti ideato e promosso da Isola Tobia Label, la nuova etichetta musicale di Carlo Mercadante che g i à da anni organizza questo tour estivo in ambienti rurali. Una iniziativa che arriva anche a Senise, il prossimo 3 agosto alla sala Miradiga in contrada Massanova a partire dalle ore 20.00.Lo scopo è quello di aiutare fattivamente un artista emergente a diffondere la propria musica. L’idea nasce dall'esperienza personale di Mercadante che per primo, in passato, aveva organizzato per sé un tour di ben 40 appuntamenti. Carlo Valente il 14 luglio ha iniziato proprio da Rieti, dalle campagne di casa sua, il tour tra aziende agricole e fattorie, con la scenografia dei paesaggi più belli d’Italia. Dal Lazio al Piemonte, dalla Sicilia al Friuli Venezia Giulia, dal Molise alla Basilicata fino alla Calabria per unire la semplicità di un concerto acustico alla genuinità dei sapori del territorio.



CHI E’ CARLO VALENTE

Cantautore reatino classe 1990, con il suo disco d’esordio "Tra l'altro" è finito dritto dritto nella cinquina per le Targhe Tenco 2017 e con il brano “Crociera maraviglia”, dedicato alla tragedia dei migranti, ha vinto il Premio Amnesty International Emergenti di Voci per la libertà. Fisarmonicista per tradizione, pianista per curiosità, chitarrista per sbaglio e cantautore per caso. Si autodefinisce cantautore nella vita e uomo sul palco, ma – dice - sta lavorando per cercare di invertire l’ordine dei fattori. Carlo è un autore romantico, estremamente eclettico, irriverente ed ironico. Il suo mondo artistico introspettivo, nostalgico ed intimo si fonde con quello di una canzone più attenta a temi sociali importanti dove esprime la sua opinione a gran voce. Il Cicolano (la bassa Provincia di Rieti al confine con l'Abruzzo), sua terra d'origine, si scorge in ogni parola pronunciata, in ogni corda pizzicata, in ogni tasto sfiorato. Ad otto anni si innamora della fisarmonica, che studia fino ai 17 anni, quando scopre una viscerale passione per la canzone d'autore. Scrive i suoi primi brani su un piccolo pianoforte, ispirandosi ai grandi cantautori italiani. Il passaggio alla chitarra diventa inevitabile. Nel 2014 esce il suo primo EP "COLLEzioni", seguito da un tour in piccoli circoli d'Italia. Dal 2016 è allievo alla scuola di alta formazione Officina delle Arti Pier Paolo Pasolini, nella sezione “Canzone”. Vincitore della prima edizione del premio “Duel-cantautori a confronto” a Torino nel 2015, nello stesso anno si aggiudica il riconoscimento per il “Miglior testo” al Premio Bindi 2015 con il brano “Tra l’altro”, dedicato a Federico Aldrovandi. E' stato inoltre finalista ai Premi De André, Bertoli ed al festival Botteghe D’Autore 2015.



ALTRE DATE

- 2 Agosto - "Country House Il Casale del Barone" Sant'Agapito/ Isernia (Molise)

- 3 Agosto – Miradiga Senise (Basilicata)

- 4 Agosto - "Centro operativo dell'associazione di volontariato La Goccia" Vibo Valentia (Calabria)