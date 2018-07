Lucania Film Festival al via - il programma 30/07/2018 Saranno i film gli assoluti protagonisti della prima giornata di lavori del Lucania Film Festival, in programma dal primo agosto.

Le proiezioni delle opere in concorso avranno inizio dalle 17.30 e dureranno fino alle 23.00 circa, suddivise nelle varie sale di proiezione installate nel Cineparco Tilt di Marconia di Pisticci che ospita l'evento ideato e prodotto da Allelammie.

Il programma di proiezioni è stato ripartito in sei sezioni competitive nelle quali, come da tradizione, trovano notevole spazio i cortometraggi. I lavori short sono stati suddivisi in Animazione, Fiction, Documentari e Spazio Italia. I lungometraggi, invece, sono suddivisi in sezioni Fiction e Doc.

Alle 23.00, invece, il Lff presenta la sua diciannovesima edizione attraverso il talk scenico "Il corvo e i suoi fratelli" affidato a Gemma Lanzo (critico cinematografico), Gianni Palumbo (ornitologo) ed Eugenio Imbriani (antropologo). La serata si concluderà con il music contest di Tom Rapp.

Il 2 agosto il LFF apre, invece, con la masterclass del regista Matteo Garrone, appuntamento a prenotazione con posti limitati fino a 50 persone nel quale sarà possibile conoscere la visione del cinema di uno dei più importanti registi italiani. L'incontro con il pubblico al completo del Festival è invece previsto alle ore 23.15 nella piazza Scola, quando Garrone terrà una lectio magistralis nella quale sarà possibile approfondire le sfaccettature della sua poetica filmica e conoscere più da vicino il pluripremiato autore romano.

Nel suo percorso di incontro con il pubblico, il Lff ha messo in calendario anche un Cine Talk con registi, produttori e giurati presenti sui luoghi dell'evento. L'incontro è in calendario alle 23.15 del 3 agosto, giornata di lavori per il resto dedicata alle proiezioni e destinata a concludersi con le narrazioni sonore di Costantino Rizzuti e Delia Dattilo.

Il 4 agosto il Festival apre un focus specifico sulla creatività lucana e sull'opportunità di orientare il suo sguardo al turismo. Nasce così il Cine Talk “Basilicata Cineturismo Experience” a cura di Gal Start 2020 con Giuseppe Marco Albano, Giuseppe Lalinga, Leonardo Braico, Sergio Palomba, Viviana Verri e Luca Braia.

Gli farà seguito il Cine Talk “Basilicata 5×5” con Francesco Lattarulo, Rocco Calandriello, Mimmo Mezzapesa, Silvio Giordano, Manola Rotunno, Nicola Ragone, Federico Ferrandina, Roberto De Feo, Andrea Gori, Angelica Muredd, Angelo Troiano.

In serata, inoltre, nel Cine Book Corner è in programma la presentazione del romanzo di Fabio Morici “Non sentire il buio" moderata da Sergio Palomba, con letture di Fabio Pappacena e Cosimo Frascella.

Nel corso dell'intera giornata, come sempre, proseguiranno le proiezioni di film competitivi ed anche fuori concorso.

Il 5 agosto, giorno storicamente dedicato alle premiazioni, il Festival ospita Marco D'Amore, il celebre Ciro Di Marzio di Gomorra terrà una masterclass con posti limitati a partire dalle ore 17.30, mentre in serata, al termine della cerimonia di premiazione delle 23.00, incontrerà il grande pubblico in una specifica lectio magistralis nella quale la star della serie Gomorra si racconterà anche in una veste informale.

Il Lff si concluderà con music contest con i contributi di Celeste Montorsi e Dante Fontana. Sono garantiti servizi di Campeggio, Food/Bar, Cine tour e parcheggio.



